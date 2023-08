Nella serata di ieri, uno straordinario evento organizzato dal noto streamer Kai Cenat ha lasciato New York in uno stato di tumulto e disordine. L’evento, originariamente concepito come un’opportunità per incontrare Cenat di persona e vincere una PS5, si è trasformato in un agglomerato di caos e rivolte, portando all’arresto dello stesso streamer.

Alle 16:00 di ieri, nella famosa Union Square di New York, migliaia di persone si erano già radunate in attesa dell’incontro con Kai Cenat. Il celebre streamer, che vanta oltre 6 milioni di iscritti su Twitch, aveva annunciato l’evento in collaborazione con la stella di YouTube, Fanum. L’obiettivo era quello di distribuire ben 300 PS5 ad alcuni tra i partecipanti. Tuttavia, ciò che doveva essere un’occasione di festa e connessione con i fan, si è trasformato in un disastro.

Kai Cenat and Fanum Leaving the Chaos pic.twitter.com/9DSJZSUzgh — Domain ➐ (@domainsdomain) August 4, 2023

Le forze dell’ordine erano già state schierate in previsione dell’evento, considerato il grande interesse suscitato, ma il numero di persone che ha affollato la piazza ha superato ogni aspettativa. Poco dopo l’arrivo di Cenat, le tensioni sono aumentate rapidamente. Innumerevoli video amatoriali hanno catturato l’escalation degli eventi: fuochi d’artificio lanciati in aria, barricate rovesciate, veicoli presi d’assalto e addirittura l’uso di attrezzi da costruzione come armi.

La situazione è diventata così critica che il dipartimento di polizia di New York ha attivato il “livello 4” di mobilitazione, mobilitando più di 1.000 agenti per contenere la situazione. Nel caos generale, i tentativi delle forze dell’ordine di riportare la calma sono stati ostacolati da una serie di individui aggressivi e irrequieti.

Le conseguenze dell’evento sono, ovviamente, gravate su Kai Cenat, il quale, alle 17:00, dopo un intervento di dispersione della folla, è stato arrestato insieme ad alcuni dei partecipanti alle rivolte. Secondo fonti della CBS, sembra che lo streamer non avesse ottenuto il permesso ufficiale per organizzare l’evento, un dettaglio che potrebbe comportare l’accusa di incitamento alla rivolta.

Reports of riots happening in NYC after Kai Cenat announced a giveaway at Union Squarepic.twitter.com/gcVtxzlIfR — Dexerto (@Dexerto) August 4, 2023

In un’intervista con l’ufficiale Jeffrey Maddrey, è emerso che il dipartimento di polizia non aveva mai affrontato una situazione così surreale e altamente pericolosa. Raramente, infatti, si sono trovati a fronteggiare dei giovani arrivati a impugnare degli attrezzi da costruzione come armi, a lanciare fuochi d’artificio contro le forze dell’ordine e a rendere quella che, a tutti gli effetti, doveva essere una festa, una situazione rivoltosa di siffatta misura.

Nel mentre che New York cerca di riprendersi dall’ennesimo evento caotico, restano da vedere quali saranno le implicazioni legali per Kai Cenat. Indubbiamente, però, questo episodio servirà da monito ai prossimi content creator che vorranno organizzare eventi del genere senza le dovute precauzioni e i doverosi permessi di legge.