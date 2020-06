Unreal Engine 4 sbalorditivo con questa MOD ray tracing ideata da un italiano

Ho inoltre utilizzato una tecnica particolare per ottenere un COLOR GRADING molto simile a quello visto nella Tech Demo del’UE5

Inoltre sono stati migliorati o aggiunti Riflessi realistici e molti altri effetti cinematografici come: la profondità di campo, il Blur Gaussiano e i Lens Flares.

Lo screen space Ray tracing interagisce anche con tutti gli effetti cinematografici presenti nella tech demo migliorandone la resa visiva come nel caso delle esplosioni e degli effetti particellari.