Unreal Engine 5: creata una foresta con una grafica spacca mascella

Unreal Engine 5, il nuovo motore grafico targato Epic Games, è stato pubblicato in Early Access la scorsa settimana, per permettere agli sviluppatori di familiarizzare con le nuove funzionalità. MAWI United, un’azienda tedesca che ha collaborato in passato con Ubisoft Montpellier, ha pubblicato un video dedicato al bioma della foresta. Il risultato ottenuto dal team è davvero spacca mascella, grazie all’utilizzo dei nuovissimi tool Nanite e Lumen. Senza perderci in chiacchiere, esaminiamo assieme quanto riportato da MAWI.

La software house tedesca è riuscita ad utilizzare Nanite per ogni singola mesh statica. Mentre, attraverso il tool Lumen, la mappa ha un hardware ray tracing. Ma le sorprese non finiscono di certo qui: MAWI ha abilitato anche le Virtual Shadow Maps, ottenendo un risultato fenomenale. Di fatto, ogni mesh sarà in grado di proiettare ombre. La mappa, attualmente, gira a circa 30 fps su un PC che monta una NVIDIA GeForce RTX 2080. Ovviamente, con la release della versione finale di Unreal Engine 5, i giochi gireranno fluidamente.

In calce alla news, vi riportiamo il video pubblicato sul canale YouTube della software house. Inoltre, potrete visionare un altro video in cui MAWI mostra per bene l’importazione dei dati di fotogrammetria con Nanite, utilizzando 3dsmax. Per quanto riguarda Unreal Engine 5, Epic Games è stata più che chiara: punteranno a raggiungere il fotorealismo. Risultato utopico o possibile? Soltanto i primi titoli prodotti con il nuovo motore grafico saranno in grado di fornirci la risposta, e non vediamo l’ora che arrivino.

