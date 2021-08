Unreal Engine 5: foresta in 8K ispirata a Far Cry e Crysis ha una grafica da paura

Da quando il nuovo motore Unreal Engine 5 è stato annunciato qualche mese fa, molti appassionati e team di sviluppo si stanno sbizzarrendo nello sperimentare coi diversi modi di utilizzo del nuovo motore grafico di Epic Games. Negli scorsi giorni un gruppo di sviluppatori conosciuti come Perfect Vision hanno pubblicato su YouTube un video in cui è possibile vedere in azione il nuovo Engine, ed il risultato è a dir poco sbalorditivo.

Questi ragazzi ci hanno permesso di dare uno sguardo a quello che è capace di fare l’Unreal Engine 5, aprendoci una finestra sul futuro dei videogiochi. Come soggetto, il team ha scelto di realizzare una foresta pluviale molto simile a quelle che abbiamo visto in due grandi FPS: Far Cry e Crysis. Tra una vegetazione fitta, una pioggia incessante e qualche edificio bastano pochi secondi per accorgersi di quanto l’atmosfera creata sia da brividi.

Questa mappa fan made forestale sembra assolutamente sbalorditiva in molteplici aspetti. Questo team ha utilizzato alcune texture ad alta risoluzione, ma la caratteristica principale di questa creazione è assolutamente l’illuminazione, che da al tutto un taglio ancora più realistico. Chissà se mai avremo un nuovo Far Cry o un Crysis dalle ambientazioni simili; sarebbero senz’altro titoli con un colpo d’occhio ammaliante.

Purtroppo, come tanti altri progetti che usano l’Unreal Engine 5, anche questo video ha come scopo quello dimostrativo. Ad oggi, infatti, non abbiamo ancora visto il nuovo motore Epic Games venire applicato su titoli di prossima uscita, ma se queste sono le premesse non vediamo veramente l’ora di poter fare un’occhiata più ravvicinata a questo portentoso motore grafico di nuova generazione.