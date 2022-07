Lanciata a fine del 2021 con l’intenzione di mostrare le potenzialità dell’Unreal Engine 5, la tech demo di Matrix – Il Risveglio sarà a breve rimossa dagli store di PlayStation e Xbox. L’annuncio è arrivato nel corso della giornata odierna, direttamente da Epic Games, che insieme a The Coalition ha collaborato per la realizzazione della demo destinata alle console di nuova generazione di Sony e Microsoft.

La demo, creata interamente con l’Unreal Engine 5, ha mirato a offrire agli utenti un’anticipazione di quello che potrà fare in futuro l’engine di casa Epic Games. Il suo lancio è arrivato in concomitanza con l’uscita del nuovo film di Matrix, con una manovra di marketing decisamente funzionale. A distanza però di qualche mese, ora è arrivato il momento di dire addio alla demo. Il giorno scelto? Il 9 luglio 2022. Tra poco più di 72 ore, dunque, non sarà più possibile scaricare la tech demo dal PlayStation e l’Xbox Store.

“Matrix – Il Risveglio: Un’esperienza in Unreal Engine 5 è ora disponibile per PS5, Xbox Series S e Xbox Series X. Potete scaricarla gratuitamente per scoprire il futuro dello storytelling interattivo. Non l’avete ancora fatto? C’è ancora tempo! La tech demo sarà disponibile su tutti gli store fino al 9 luglio. Scaricatela prima di quella data e sarete in grado di accederci per sempre”, le parole del comunicato di Epic Games, lanciato nella giornata odierna.

Chiaramente la sua sparizione dagli store non vi impedirà di poterla riscaricare successivamente. Se avete già avuto modo di poter giocare la tech demo di Matrix, dunque, potrete cancellarla e riscaricarla senza problemi. Su PC, invece, il discorso è leggermente diverso. Non esiste una vera e propria demo eseguibile come stand alone, ma semplicemente un progetto da avviare in Unreal Engine 5. Questa strategia di distribuzione ha creato una vera e propria ondata di concept, con protagonista addirittura Superman.