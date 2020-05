Unreal Engine 5 su PC: quale scheda grafica e quale SSD serve per eseguire la demo? Epic risponde

Ieri, tramite il Summer Game Fest (che ci ha precedentemente presentato Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, di cui vi abbiamo parlato in esclusiva italiana) abbiamo avuto modo di vedere in azione l’Unreal Engine 5. Epic Games ha riprodotto e analizzato la demo tecnica nota come Lumen in The Land of Nanite, che era eseguita in tempo reale su PS5. Ovviamente l’engine è compatibile anche con Xbox Series X e con i PC: quali computer potrebbero però eseguire la demo svelata? Epic ha indicato i requisiti minimi in termini di scheda grafica e SSD.

Tramite un’intervista rilasciata ai microfoni di Digital Foundry, il Chief Technical Officer di Epic Games ha spiegato che la demo potrebbe essere eseguita “con performance adeguate” anche con una RTX 2070 Super. A livello teorico, tale scheda grafica raggiunge un numero di TFLOPS inferiore rispetto a quelli dichiarati da PS5 (9 contro 10.28) quindi si tratta di una buona notizia.

Inoltre Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games, ha aggiunto che “su un PC di alta fascia con un SSD, specialmente con NVMe, ottieni ottime performance.” Sweeney afferma inoltre che “Sony è avanti con i tempi con l’architettura di PS5. Ha un sistema di archiviazione notevolmente maggiormente all’avanguardia rispetto ai PC.” Per quanto non sia detto in modo esplicito, è probabile che un vecchio HDD avrà vita difficile con l’Unreal Engine 5.

Queste affermazioni si sommano a quanto indicato dal giornalista di Venture Beat, Grubb, che ha affermato che quanto visto nella demo tecnica era possibile proprio grazie alla velocità dell’SSD di PS5. Purtroppo per ora sono solo parole: quanto mostrato è impressionate e promette molto bene ma dovremo attendere il 2021 prima che l’Unreal Engine 5 sia rilasciato nella sua forma completa. Perlomeno, già sappiamo che Fortnite arriverà su next-gen e che, il prossimo anno, ci sarà una transizione dall’Unreal Engine 4 all’Unreal Engine 5.