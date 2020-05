Unreal Engine 5, Phil Spencer e Ninja Theory esaltati dalle possibilità su Xbox Series X

La tech demo dell’Unreal Engine 5 di ieri sera ha davvero sorpreso tutti e messo in chiaro le potenzialità della next gen, non tanto per l’impatto grafico – difficilmente raggiungibile nel breve periodo – quanto più per una serie di caratteristiche tecnologiche che cambieranno lo sviluppo dei videogiochi in meglio.

Le software house legato a Xbox Game Studios, gli studi first party di Microsoft, lavorano nella maggior parte dei casi proprio con l’Unreal Engine, come ad esempio Sea of Thieves di Rare, lo strepitoso Gears 5 di The Coalition – uno dei migliori giochi a sfruttare il motore grafico – e tanti altri, tra cui molti giochi in arrivo come Hellblade II di Ninja Theory, ma anche i progetti Obsidian, Undead Labs e Playground Games.

Incredible work by the team at Epic @UnrealEngine, many of our XGS studios are using Unreal, like the team at Ninja Theory creating Hellblade II, and are excited to bring these UE5 innovations to life on Xbox Series X. https://t.co/HGNTY1eTgq — Phil Spencer (@XboxP3) May 13, 2020

Dopo la “demo” Phil Spencer ha voluto dire la sua, rimanendo estasiato dal lavoro di Epic Games e sottolineando come alcuni degli Xbox Game Studios, come Ninja Theory, sono eccitati dall’idea di portare queste innovazioni su Xbox Series X grazie ad Hellblade II. Non per altro lo stesso gioco venne mostrato durante l’annuncio della stessa console, con un trailer in-engine davvero sorprendente e che testimonia il talento della software house inglese.

Un primo tool di sviluppo dell’Unreal Engine 5 uscirà nei primi mesi del 2021, mentre la versione finale potrebbe arrivare intorno alla metà dell’anno prossimo. La buona notizia è che questa nuova versione sarà “retrocompatibile” e di conseguenza potrà sostituire la vecchia versione dell’Unreal Engine 4 in maniera estremamente semplice, ovviamente senza sfruttarne pienamente le caratteristiche, ma quantomeno consentirà di migliorare l’ottimizzazione e l’impatto visivo generale.

Per saperne di più sui giochi Xbox Game Studios che sfrutteranno questo motore occorrerà attendere luglio, con lo show case delle esclusive dedicate a Xbox One, PC e Xbox Series X. Vi ricordiamo che al momento Microsoft dispone di due motore proprietari, il Forza Tech e lo Slipspace Engine dedicato al nuovo Halo Infinite.