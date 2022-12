Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito a molteplici annunci legati alla chiusura dei server di diversi videogiochi. In particolare sia Ubisoft che Electronic Arts ci hanno dato dentro, svelando che nel corso dei prossimi mesi molte esperienze multiplayer non saranno più accessibili. Ora, un altro dei colossi del videogioco ha annunciato, come un fulmine a ciel sereno, una nuova chiusura dei server per ben 13 giochi, compresi diversi capitoli della saga di Unreal Torunament.

L’annuncio è arrivato nella serata di ieri, con Epic Games che ha pubblicato un comunicato dettagliato sul proprio sito ufficiale. In questa occasione, la compagnia statunitense ha tenuto a dichiarare che prossimamente verranno chiusi i servizi e i server online di alcuni dei titoli che Epic Games ritiene esser diventati ormai obsoleti. La maggior parte di questi titoli, però, rimarranno giocabili sia in single player che in multiplayer grazie alle modalità in locale.

Come annuncia Epic Games, i server dei tredici giochi selezionati verranno chiusi a partire dal prossimo 24 gennaio 2023. Tra queste esperienze ci sono anche diversi giochi dell’iconica saga di Unreal Tournament, lo sparatutto in prima persona che proprio grazie alle componenti online multiplayer riesce a risplendere più che mai. Purtroppo dal prossimo 24 gennaio non sarà più possibile farsi qualche partita online, ma potrete continuare a giocarci in locale con gli amici, magari per riscoprire un tipo di multiplayer vecchia scuola.

Vediamo nel dettaglio quali sono i tredici giochi che subiranno la chiusura dei proprio server prossimamente:

1000 Tiny Claws

Dance Central 1-3 (le modalità online VR rimarranno attive)

Green Day: Rock Band

Monsters (Probably) Stole My Princess

Rock Band

Rock Band 2

Rock Band 3

The Beatles: Rock Band

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Unreal Gold

Unreal II: The Awakening

Unreal Tournament 2003

Unreal Tournament 2004

Unreal Tournament 3 (le feature online torneranno operative in futuro tramite Epic Online Services)

Unreal Tournament: Game of the Year Edition

