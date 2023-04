Giusto ieri vi abbiamo parlato per la prima volta di Unrecord, uno sparatutto dalla grafica talmente reale da sembrare finto e che, proprio per il suo aspetto incredibile, ha fatto parlare di sé molto velocemente. Ebbene, Alexandre Spindler, sviluppatore del gioco, ha condiviso una breve clip sul suo profilo Twitter, dimostrando che il titolo è reale e che è stato creato con Unreal Engine 5.

For those who thought Unrecord was fake or a video, sorry. pic.twitter.com/41ESKMISy1 — Alexandre Spindler (@esankiy) April 20, 2023

Nel breve video si può vedere lo sviluppatore manipolare l’ambiente di gioco prima di far ricominciare il gameplay. In seguito, dopo essere entrato in uno degli edifici, vengono eseguire ulteriori modifiche ai dintorni.

Nella descrizione del video lo sviluppatore ha scritto con tono ammiccante: “Per coloro che credevano Unrecord fosse finto o fosse un video, mi dispiace”.

Insomma, Unrecord esiste e uscirà veramente, anche se al momento non sappiamo quando. Non possiamo far altro che attendere ulteriori notizie, e mantenere un elevatissimo interesse per questo titolo.

