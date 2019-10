Untitled Goose Game: streamer crea un controller-costume a forma di oca

Untitled Goose Game è un gioco strano, ma la creazione di questo streamer è ancora più particolare. Ecco tutti i dettagli sul suo costume da oca!

Se pensate che un gioco chiamato “Untitled Goose Game” (letteralmente, gioco senza nome su un’oca) nel quale si deve interpretare un malefico pennuto che vive solo per dar fastidio a tutto e a tutti sia la cosa più strana che possiate vedere… be’, vi sbagliate. Uno streamer di Twitch, Rudeism, ha deciso di creare un costume a forma d’oca che è anche un controller. In pratica, un gamepad full-body indossabile.

Come potete vedere anche nel tweet qui sotto, il costume è composto da guanti che gli permettono di mimare il movimento delle ali, un analogico che gli permette di decidere la direzione in cui è rivolta l’oca, un paio di pinne per attivare la camminata e un becco con un microfono che controlla lo schiamazzo dell’animale. Il tutto è completato da un telo bianco, ma è solo per gusto estetico, se così vogliamo chiamarlo.

Voice-activated honking. Motion-controlled flaps. Moving by waddling your feeties. 🦢 THIS is how Untitled Goose Game is meant to be played. 🔊 Sound on! 🔊https://t.co/zYmwx36Hkq pic.twitter.com/DJLigMw64J — Rudeism (@rudeism) October 2, 2019

Perché ha deciso di lanciarsi in questa sorta di strano cosplay? Oltre al fatto che è divertente, lo streamer ha affermato che l’idea è nata da un commento della sua ragazza che, scherzando, ha affermato che sarebbe stato divertente creare un controller apposito per Untitled Goose Game. Il ragazzo ha quindi deciso di farlo, possedendo le capacità tecniche.

Non è la prima volta che Rudeism si lancia in una sfida di questo tipo. In passato ha creato un controller fatto con le banane per giocare a Overwatch e ha usato una pentola per frittura per giocare a PUBG. Il giovane ha spiegato che per lui è molto divertente mettersi alla prova e mostrare alla propria community Twitch le sue creazioni dà sempre il via a conversazioni interessanti. Una cosa è certa: l’inventiva non gli manca. E voi? Riuscireste a presentarvi in live con un costume di quel tipo? Cosa ne pensate di Untitled Goose Game?