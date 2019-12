Untitled Goose Game ha veduto 1 milione di copie

Uno dei videogiochi più sorprendenti del 2019 è stato Untitled Goose Game, il titolo indipendente sviluppato dai ragazzi di House House che ha fagocitato in pochissimo tempo l’attenzione di critica e pubblico. Il publisher di questa perla indie ha appena dichiarato che il gioco sviluppato dal team australiano è riuscito a vendere 1 milione di copie, un grande traguardo inaspettato.

Untitled Goose Game è riuscito ad entrare nei cuori dei videogiocatori per la sua folle idea di base, quella di controllare un oca intenta a raccattare diversi oggetti all’interno delle mappe di gioco, il tutto condito da elementi stealth. Ci è voluto poco tempo per far diventare l’oca un vero e proprio meme che ha invaso il web, diventando a tutti gli effetti un fenomeno virale che ha spinto le vendite del titolo.

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold.

From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame.

