Untitled Goose Game vincitore del premio Game of the Year ai GDC 2020

Sebbene l’evento dei Game Developers Choice Awards 2020 sia stato cancellato a causa del coronavirus, l’organizzazione ha comunque tenuto le premiazioni dei vari titoli che si erano candidati, sebbene non vi sia stata una cerimonia effettiva come si era soliti fare prima che la pandemia stravolgesse il mondo. Tra i titoli premiati, spunta il nome di Untitled Goose Game, che ha si è visto vincitore del premio Gioco dell’Anno. Per tutti coloro che non conoscono il titolo, Untitled Goose Game è un gioco di tipo puzzle-stealth, in cui i giocatori impersoneranno un’oca in un villaggio che ha lo scopo di infastidire i residenti e rubacchiare qui e là oggetti per sbloccare nuove aree di gioco, e quindi progredire con l’avanzamento.

Tra i giochi premiati ai Game Awards, vi sono anche Control, assieme a Disco Elysium e Baba is You. Di seguito, vi elenchiamo una panoramica completa di tutti i titoli vincitori:

Control, sviluppato da Remedy Entertainment e 505 Games, vincitore dei premi per il miglior comparto audio, miglior tecnologia e miglior visual art;

Disco Elysium, sviluppato da ZA/UM, vincitore dei premi per il miglior debutto e miglior narrativa;

Baba is You, sviluppato da Hempuli, vincitore dei premi per miglior design e innovazione;

What the Golf?, sviluppato da Triband e The Label Limited, vincitore del premio come miglior gioco mobile;

Vader Immortal, sviluppato da ILMxLAB and Oculus Studios in collaborazione con Disney, vincitore del premio come miglior gioco VR;

Sky: Children of the Light, sviluppato da thatgamecompany, vincitore del premio Audience Award;

Completa la lista, ovviamente, anche il già citato Untitled Goose Game, oltre il quale spiccano anche i titoli di Vader Immortal e What The Golf?, vincitori rispettivamente di miglior titolo VR e miglior gioco mobile: Control, tra tutti i concorrenti, è stato il titolo più premiato, sebbene non sia riuscito ad aggiudicarsi il premio di Gioco dell’Anno.

Infine, la premiazione è stata conclusa con l’assegnazione del premio speciale Pioneer Award a Roberta Williams, nome celebre per aver creato il primo gioco di avventura grafica nella storia, assieme al marito. Si è trattata purtroppo, di una premiazione piuttosto scarna: i vincitori non hanno potuto festeggiare al meglio, a causa del coronavirus, e al di là di Control, non vi sono stati altri titoli tripla A ad aver ricevuto dei premi.