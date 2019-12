Untitled Goose Game verrà aggiunto presto su Xbox Game Pass

Ormai è ufficiale, Untitled Goose Game uscirà anche su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 17 dicembre. L’annunciato è arrivato durante la giornata di oggi quando lo sviluppatore House House ha confermato la buona notizia. L’annuncio della versione PS4 è arrivato all’interno dell’ultimo State of Play dell’anno, che ha tra le altre cose svelato l’esistenza del Remake di Resident Evil 3 e ha mostrato un nuovo teaser di Ghost of Tsushima.

Per quanto riguarda la versione Xbox One, Untitled Goose Game verrà aggiunto anche nel catalogo del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass fin dal day one. A inizio di ottobre, gli sviluppatori del gioco avevano affermato di voler portare il titolo anche su PlayStation 4 e Xbox One e senza far passare troppo tempo la promessa è stata infine mantenuta.

🚨 IMPORTANT PSA 🚨

we're adding Untitled Goose Game next week — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) December 10, 2019

A far crescere esponenzialmente il successo di Untitled Goose Game non solo è stata la più che ottima qualità del gioco, ma anche i vari meme che si sono diffusi a macchia d’olio sul web sono riusciti a diventare virali in pochissimo tempo, destando un interesse e una forte curiosità comune sulle disavventure stealth dell’oca più amata dell’ultimo decennio.

Nella sua prima settimana, il gioco ha raggiunto il primo posto nella classifica dei best-seller in formato digitale di Nintendo Switch negli Stati Uniti. Un’impresa impressionante dato che ha condiviso il periodo di uscita di un capo saldo come il remake di The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Siete pronti a giocare ad Untitled Goose Game anche su PlayStation 4 e Xbox One?