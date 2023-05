Una delle cose più belle degli ultimi 10 anni per i giocatori console è la possibilità di poter gestire, almeno parzialmente, il proprio strumento comodamente dallo smartphone. Questo genere di funzionalità stanno sempre più prendendo piede all’interno del panorama corrispondente sta portando tanta gente a chiedersi se sia possibile usare telefono come controller Xbox.

La confusione sul tema è notevole: un po’ la colpa è di Microsoft che durante il corso degli anni ha modificato il nome degli strumenti che offriva per collegare i dispositivi in questione, un po’ la colpa di alcune scelte bizzarre fatte da Microsoft stessa riguardo l’implementazione delle tecnologie.

Oggi ci concentreremo nello scoprire in che modo è possibile usare telefono come controller Xbox, affrontando la questione in maniera completa esattamente come abbiamo fatto in passato per Sony e Nintendo.

Controller o telecomando?

Partiamo subito sfatando il mito: da un punto di vista pragmatico non è possibile utilizzare il telefono come controller Xbox, o almeno non nel senso comune. Attraverso il remote play è possibile giocare ai videogiochi Xbox usando lo smartphone come controller, complice anche la comparsa a schermo del layout del controller ma ciò è possibile solo in tale condizione.

Il collegamento tra Xbox e smartphone Android o iOS avviene sotto forma di telecomando! È possibile navigare nei menu, aprire le applicazioni, effettuare acquisti e tanto altro ancora collegando i due dispositivi ma non è possibile sostituire il buon vecchio pad con lo smartphone e non ci sono motivazioni precise al riguardo.

In ogni caso può essere utile sapere come farlo: magari si vuole guardare un video youtube sulla propria Xbox e lo smartphone può essere una perfetta ultima risorsa.

I controller Xbox, invece, si possono collegare in maniera semplice allo smartphone tramite bluetooth per funzionare come metodo di input in caso di game streaming attraverso xCloud o di remote play usando la propria connessione wireless di casa: questo comunque è materiale per un’altra guida!

Usare telefono come controller Xbox: la procedura da seguire

Il pairing tra console e smartphone si effettua utilizzando l’apposita funzione dell’applicazione Xbox; quest’ultima scaricabile gratuitamente tanto dal Play Store quanto dall’App Store.

Una volta installata l’applicazione è necessario effettuare il login con il proprio account Microsoft, possibilmente lo stesso che si utilizza nella propria console.

Effettuato l’accesso con l’account è necessario associare smartphone e console, così da permettere allo smartphone di interagire con la console da remoto. Per il pairing è necessario che console e smartphone siano connessi alla medesima rete wireless: dalla schermata home è necessario fare tap sul simbolo della console in alto a destra e seguire la semplicissima procedura guidata.

A pairing effettuato quello che rimane da fare è semplice: è necessario fare nuovamente tap sul tasto della console e selezionare dal menu che comparirà nella parte bassa dello schermo la voce apri controllo remoto.

Questo cambierà l’interfaccia dell’applicazione, trasformandola in una specie di grande telecomando touch con tutti i vari pulsante ben visibili a schermo ed il tasto Xbox nella parte alta. Attraverso questo telecomando è possibile navigare all’interno dell’interfaccia Xbox in assenza di joypad, con tutte le comodità del caso.