Immaginate di farvi fare un bel massaggio alla schiena mentre state giocando, vi divertite e vi rilassate allo stesso tempo. L’idea non è niente male, ed è proprio quello che vi offre Osim con la sedia da gaming uThrone. L’abbiamo provata per un paio di settimane e ora scopriremo se è effettivamente una buona idea o no.

Come è fatta uThrone

Esteticamente è una normale sedia imbottita, la declinazione in “sedia da gaming” riguarda semplicemente il look e il modo in cui l’azienda Osim vuole posizionarla. Un grande sedile imbottito, di dimensioni generose sia per spessore sia per larghezza, è in grado di far stare comodi persone di tutte le stazze. Sono presenti un cuscino lombare e un poggiatesta, potrete regolarla in altezza e reclinare lo schienale. I supporti per le braccia sono regolabili anch’essi in altezza mentre potrete alzare o abbassare il poggiatesta.

Il materiale predominante è la pelle sintetica, ad eccezione per la parte centrale dello schienale caratterizzata da un tessuto morbido ed elastico. Il meccanismo massaggiate si muove liberamente per tutta l’altezza dello schienale, proprio dietro questa sezione elastica.

Arriva semi-assemblata, dovrete collegare lo schienale alla seduta e inserire il supporto con le rotelle. Rispetto ad altre sedie “normali”, in questo caso dovrete ovviamente collegarla a una presa di corrente. Il cavo non è particolarmente lungo, ma non dovreste avere problemi a collegarla dove avrete collegato il computer.

È disponibile in vari colori. Non vogliamo dare giudizi estetici considerando che si tratta di un fattore sempre molto soggettivo. Se chiedete la nostra opinione, possiamo dire di aver visto sedie più curate e dal design più ricercato, mentre uThrone ha una linea abbastanza classica. Non sfigura ma nemmeno sorprende. Dal punto di vista della qualità costruttiva è un mix di luci e ombre: le cuciture e la qualità dei materiali è buona, anche se c’è di meglio in circolazione. La scelta di Osim di utilizzare un supporto delle rotelle in plastica dura, anziché metallo, è discutibile. Non tanto in termini di uso, non crediamo possano esserci problemi di solidità strutturale o durata nel tempo, piuttosto è una questione di prezzo, ci saremmo aspettati una base in metallo.

I comandi per il massaggio sono inseriti nel poggiabraccio destro, basterà farlo scorrere per rivelare la tastiera di controllo. Nella parte alta dello schienale sono presenti due altoparlanti a cui ci si può collegare tramite bluetooth.

La funzione massaggiante

Ci sono tre programmi massaggianti, uno che si concentra sulla parte alta della schiena, uno sulla parte centrale / bassa e uno completo. Il meccanismo compie principalmente due movimenti, uno rotante e uno vibrante con una serie di colpetti veloci nelle varie zone. Il meccanismo, a riposo, si posiziona nella parte bassa dello schienale al livello della seduta, di conseguenza a massaggio spento potrete appoggiarvi senza alcun impedimento. In base al programma potrete scegliere se mantenere il cuscino lombare o il poggiatesta, o se toglierli entrambi per permettere al meccanismo di raggiungere tutte le zone della vostra schiena. Solitamente il poggiatesta è un supporto comodo anche durante il massaggio, mentre il cuscino lombare è un impedimento che toglierete quasi sempre.

Tramite i vari comandi è possibile regolare l’altezza delle spalle, in maniera tale che il meccanismo del massaggio possa eseguire il programma in maniera corretta.

Oltre ai tre programmi automatici potrete scegliere il tipo di movimento (rotante o vibrante) e spostare il meccanismo in alto, in basso o definire anche l’ampiezza. Mentre il massaggio è attivo, la rumorosità è contenuta.

Prova d’uso

Differentemente da molte altre sedie gaming in circolazione, uThrone perde alcune regolazioni: il poggia braccio si può regolare solo in altezza, quindi non si sposta lateralmente e non si può ruotare di alcuni gradi a destra o sinistra. Lo schienale si può inclinare ma avrà sempre una posizione fissa, quindi non si inclina spostando il peso. Molte sedie permettono di scegliere tra movimento libero o schienale fisso, in questo caso sarà solo fisso. Queste sono le principali mancanze, alcune sono probabilmente legate alla presenza della parte massaggiante, come l’impossibilità di regolare la rotazione dei supporti per le braccia dato che i comandi sono proprio sotto il poggia braccio destro, mentre l’impossibilità dell’inclinazione libera è probabilmente una scelta, poco condivisibile.

L’esperienza di massaggio è senza dubbio molto positiva. Non siamo esperti di massaggi, quindi non possiamo giudicare il modo in cui si muovono gli elementi massaggianti. Tuttavia l’abbiamo provato per molti giorni, è stato piacevole e non abbiamo avuto conseguenze negative. Il maggior beneficio lo si ottiene inclinando lo schienale in posizione semi sdraiata, quindi quando non starete lavorando al computer. È comunque possibile attivare il massaggio mentre state usando il PC, ma non è consigliabile durante il gioco. Il movimento sulla schiena è tale da far vibrare tutto il corpo, compresa la mano che impugna il mouse, e di conseguenza non riuscirete ad avere un controllo preciso dei movimenti. Ovviamente dipende anche molto da gioco a gioco, ma non pensate di poter giocare a uno sparatutto mentre vi fate fare un massaggio.

Per questo ha senso considerare questa sedia come una normale sedia mentre giocate o lavorate al computer, per poi utilizzarla per un massaggio rilassante da sfruttare durante le pause o dopo varie ore seduti davanti al monitor.

La qualità degli altoparlanti bluetooth è solo discreta, un paio di cuffie o probabilmente gli altoparlanti del vostro computer sono in grado di offrire una qualità sonora migliore. È un accessorio che probabilmente userete unicamente per mettere in sottofondo un po’ di musica rilassante durante una seduta di massaggio, se non avete il computer acceso o non avete un paio di auricolari a portata di mano. Insomma, non sono molto utili.

Verdetto

uThrone di Osim è una sedia da gaming unica nel suo genere, e per questo motivo non è semplice dare un giudizio definitivo, tuttavia possiamo fare un po’ di considerazioni. Prima di tutto il sistema massaggiate è senza ombra di dubbio di buona qualità e certamente più evoluto rispetto a quello che si può trovare in alcuni modelli molto economici. Cioè non si tratta solo di elementi rotanti posizionati qua e là, ma di un sistema in grado di compiere vari programmi, regolabile e con la capacità di spostarsi su tutta l’altezza dello schienale.

È difficilmente paragonabile anche a quegli accessori che si possono posizionare su una normale sedia e che integrano vari elementi massaggianti. È qualcosa che viene posizionato su una sedia, non è integrato nel design, non è comodo per tutti e soprattutto non è personalizzabile.

Come sistema massaggiante si avvicina maggiormente a quello delle sedie professionali, anche se non raggiunge gli stessi livelli prestazionali delle poltrone massaggianti.

Il connubio tra “sedia gaming” e “massaggiante” è un po’ tirato per i capelli. Le due funzioni non sono correlate in maniera stretta, quindi è più corretto vedere questa sedia per le due funzioni separate. Non vi farete massaggiare la schiena mentre giocherete, per intenderci.

Il prezzo è chiaramente un punto di discussione importante, perché uThrone costa 899 euro. Non è assolutamente poco, anche se come abbiamo detto non è semplice fare una valutazione unicamente sotto il profilo economico. Quegli accessori che si posizionano sulle sedie costano da meno di 100 euro a qualche centinaio di euro, ma non sono realmente confrontabili. E non possiamo nemmeno fare un confronto con le poltrone massaggianti, che mediamente costano molto di più.

È un prodotto molto particolare che fa della sua unicità un punto di forza. La sedia da gaming in sé, senza la parte massaggiante, non vale questo prezzo. Ci sono molti modelli che per la metà dei soldi offrono più regolazioni e comodità. Ma ovviamente non hanno alcuna funzione massaggiante. Il nostro consiglio è quindi di considerare uThrone se volete una sedia veramente particolare, se vi piacciono i massaggi e se volete farvi un regalo costoso, ma molto particolare.