Una delle più grandi sorprese di questo 2022 in termini di popolarità è V Rising, un nuovo survival game a tema vampiri realizzato dalla software house svedese Stunlock. Il titolo sta affrontando un momento di popolarità senza precedenti, avendo raggiunto il milione di copie vendute in circa una settimana di vita, lasciando di stucco anche i suoi creatori. Molto del successo di questo titolo si deve (oltre che a Twitch) ad un sistema di combattimento molto intelligente, in grado di divertire tutte le tipologie di videogiocatori e con un buon livello di varietà. Per aiutarvi nel diventare il nuovo Dracula, abbiamo quindi deciso di realizzare una guida alle armi migliori di V Rising e a tutte le abilità presenti all’interno del gioco.

INDICE:

V Rising: classifica migliore tipologia di arma

Le armi di V Rising hanno caratteristiche di damage output praticamente identiche tra loro; a cambiare sono soltanto il quantitativo di danni fatti per ogni colpo di una combo, la velocità di attacco e le abilità che le versioni rare dell’arma porta con sé. Ogni attacco di una combo infligge una particolare percentuale della propria statistica “forza fisica” come danno; ogni tipo di arma ha percentuale differenti dalle altre, chiaramente.

Ecco una veloce classifica delle migliori armi presenti in V Rising.

Sword Spear Axe Mace Reaper Slasher Crossbow

La spada è in prima posizione grazie alla sua ottima combinazione di danni e abilità; nello specifico shockwave risulta incredibilmente utile anche perché di schivare gli attacchi avversari.

La lancia, invece, è in seconda posizione perché nonostante sia un’ottima arma per abbattere bersagli singoli non possiede alcun tipo di abilità con mobilità integrata.

Da lì in poi la situazione è abbastanza stabile: asce, mazze e falci sono armi con ottimi danni, ma che invece hanno una velocità d’attacco pessima, cosa che le rende ottimali solo nelle fasi più avanzate di gioco.

Lo slasher invece è un arma particolare, dotata di un abilità (camouflage) davvero divertente da giocare ma maledetta da uno scarsissimo damage output, anche in termini di percentuale delle combo.

Dulcis in fundo troviamo la balestra, arma il cui unico pregio è quello di essere a distanza; le abilità, infatti, sono deludenti e, soprattutto, non c’è un damage output decente in grado di mettere l’arma a paragone con le altre presenti nella lista.

V Rising | Tutte le abilità di ogni arma

In V Rising le diverse tipologie di armi sono legate a coppie di abilità. La possibilità per il giocatore di utilizzare queste abilità dipende dal livello di rarità delle armi: le armi di livello scarso, ad esempio, hanno solo l’attacco base e le combo concatenabili; salendo di rarità sarà possibile accedere alla prima e poi alla seconda abilità extra.

Ecco tutte le abilità delle armi di V Rising:

Sword (spada)

Combo : 35% | 35% | 40%del valore physical damage

: 35% | 35% | 40%del valore physical damage Whirlind : il personaggio fa una giravolta che dura 1.1 secondi infliggendo il 35% del valore physical damage ogni 0.25 secondi (cooldown 8s)

: il personaggio fa una giravolta che dura 1.1 secondi infliggendo il 35% del valore physical damage ogni 0.25 secondi Shockwave : genera un onda d’urto che infligge il 70% del valore physical damage alzando il nemico da terra per 1.6 secondi. Lanciando nuovamente sul bersaglio è teletrasportare il giocatore in posizione, colpendo l’eventuale nemico per tre volte infliggendo ogni volta il 25% del valore physical damage. (cooldown 8s)

: genera un onda d’urto che infligge il 70% del valore physical damage alzando il nemico da terra per 1.6 secondi. Lanciando nuovamente sul bersaglio è teletrasportare il giocatore in posizione, colpendo l’eventuale nemico per tre volte infliggendo ogni volta il 25% del valore physical damage. Specialità: Vegetation

La Spada è un arma molto versatile e la sua elevata velocità d’attacco la rende ideale per le build che si concentrano sui colpi critici. L’abilità Whirlind non è il massimo ma invece la Shockwave è un’ottima abilità di movimento che può aiutare il giocatore ad essere evasivo anche quando il dash è in cooldown; nel frattempo infligge anche diversi danni all’avversario colpito.

Spear (lancia)

Combo : 40% / 40% / 50% del valore physical damage

: 40% / 40% / 50% del valore physical damage A Thousand Spears : infliza ripetutamente il bersaglio infliggendo il 30% del valore physical damage per 8 volte. Se lanciata nuovamente durante l’effetto principale, questa skill è in grado di infliggere un singolo attacco che fa il 50% del valore physical damage facendo sbalzare all’indietro i nemici. (cooldown 8s)

: infliza ripetutamente il bersaglio infliggendo il 30% del valore physical damage per 8 volte. Se lanciata nuovamente durante l’effetto principale, questa skill è in grado di infliggere un singolo attacco che fa il 50% del valore physical damage facendo sbalzare all’indietro i nemici. Harpoon : spara una lancia che infligge il 70% del valore physical damage e attira il nemico verso il giocatore (cooldown 8s)

: spara una lancia che infligge il 70% del valore physical damage e attira il nemico verso il giocatore Specialità: Creatures

A differenza della maggior parte delle altre armi, la lancia non possiede un hitbox particolarmente ampia bensì lancia soltanto fendenti in grado di trapassare nemici posti in fila. La lancia è un’arma ad attacco rapido, ideale per abbattere rapidamente un singolo nemico grazia all’abilità A Thousand Spears ed è anche possibile dare all’abilità Arpione per dare la caccia ai nemici.

Axe (Ascia)

Combo : 45% / 45% / 55% del valore physical damage

: 45% / 45% / 55% del valore physical damage Frenzy : il giocatore avanza e colpisce il primo nemico infliggendo il 100% del valore physical damage; a quesot punto il giocatore entra in uno stato di frenesia che ne aumenta la velocittà di movimento del 25%, la velocità di attacco del 40% per 0.8 secondi se il colpo va a segno. (cooldown 8s)

: il giocatore avanza e colpisce il primo nemico infliggendo il 100% del valore physical damage; a quesot punto il giocatore entra in uno stato di frenesia che ne aumenta la velocittà di movimento del 25%, la velocità di attacco del 40% per 0.8 secondi se il colpo va a segno. X-Strike : lancia due asce in una traiettoria ad X; ogni colpo infligge l’85% del valore physical damage e rallenta l’avversario per 1.5 secondi. Colpire un nemico con entrambe le asce infligge per 2 secondi lo status incapacitato. (cooldown 8s):

: lancia due asce in una traiettoria ad X; ogni colpo infligge l’85% del valore physical damage e rallenta l’avversario per 1.5 secondi. Colpire un nemico con entrambe le asce infligge per 2 secondi lo status incapacitato. Specialità: Wood

L’ascia è una via di mezzo tra la spada e la mazza, con un danno ed una velocità d’attacco ragionevoli. Le sue abilità sono piuttosto potenti, con Frenzy in grado di potenziare il giocatore mentre X-strike rappresenta il suo crowd control a medio raggio.

Mace (Mazza)

Combo : 50% / 50% / 60% del valore physical damage

: 50% / 50% / 60% del valore physical damage Crushing Blow : il giocatore viene proiettato verso la posizione del cursore colpendo con violenza il terreno, infliggendo il 100% del valore physical damage e infliggendo per 2 secondi lo status snare (cooldown 8s)

: il giocatore viene proiettato verso la posizione del cursore colpendo con violenza il terreno, infliggendo il 100% del valore physical damage e infliggendo per 2 secondi lo status snare Smack: il giocatore colpisce i nemici davanti a lui infliggendo il 50% del valore physical damage, facendo indietreggiare i nemici e infiggendo lo status incapacitato per 1.2 secondi (cooldown 9s)

il giocatore colpisce i nemici davanti a lui infliggendo il 50% del valore physical damage, facendo indietreggiare i nemici e infiggendo lo status incapacitato per 1.2 secondi Specialità: Mining

La mazza è l’arma che senza dubbio picchia più forte di tutte in V Rising; essa è molto lenta ed ha un DPS piuttosto basso. L’abilità Crushing Blow è ottima per avvicinarsi rapidamente ad un obbiettivo infliggendo anche danni AoE elevati mentre Smack fa l’esatto opposto, facendo allontanare il nemico dal giocatore.

Reaper (Falce)

Combo : 50% / 50% / 55% del valore physical damage

: 50% / 50% / 55% del valore physical damage Tendon Swing : il giocatore attacca i nemici vicini con la falce infliggendo il 125% del valore physical damage, facendo indietreggiare i bersagli colpiti e infliggendo per 2 secondi lo status snare (cooldown 8s)

: il giocatore attacca i nemici vicini con la falce infliggendo il 125% del valore physical damage, facendo indietreggiare i bersagli colpiti e infliggendo per 2 secondi lo status snare Howling Reaper : il giocatore lancia nel punto una falce roteante che infligge il 20% del valore physical damage ogni 0.25 secondi per 2.5 secondi; i nemici colpiti dal proiettile iniziale vengono rallentati per 1.5 secondi. (cooldown 8s)

: il giocatore lancia nel punto una falce roteante che infligge il 20% del valore physical damage ogni 0.25 secondi per 2.5 secondi; i nemici colpiti dal proiettile iniziale vengono rallentati per 1.5 secondi. Specialità: Undead (non morti)

Il Mietitore è un’altra arma da mischia che combina molti danni con una certa lentezza nell’uso, ottima per abbattere i nemici non morti. Non possiede alcuno strumento per far avvicinare rapidamente il giocatore ai nemici ma il suo tendon swing è molto utile per pulire gruppi di nemici. Howling Reaper, invece, è una skill subottimale da usare che non regala grandi soddisfazioni.

Slasher

Combo : 27.5% / 27.5% / 35% del valore physical damage

: 27.5% / 27.5% / 35% del valore physical damage Elusive Strike : il giocatore avanti e indietro colpendo i nemici in un tratto infliggendo il 50% del valore physical damage, infliggendo lo status slow per 2 secondi per ogni colpo (cooldown 8s)

: il giocatore avanti e indietro colpendo i nemici in un tratto infliggendo il 50% del valore physical damage, infliggendo lo status slow per 2 secondi per ogni colpo Camouflage : il giocatore entra in uno stato di camuffamento, aumentando la sua velocità di movimento del 25% per 6 secondi. Il prossimo attacco primario del giocatore sarà in grado di infliggere l’80% del valore physical damage come danno, andando a incapacitare il bersaglio per 3 secondi. Utilizzare una qualsiasi altra abilità interrompe il camuffamento (cooldown 10s)

: il giocatore entra in uno stato di camuffamento, aumentando la sua velocità di movimento del 25% per 6 secondi. Il prossimo attacco primario del giocatore sarà in grado di infliggere l’80% del valore physical damage come danno, andando a incapacitare il bersaglio per 3 secondi. Utilizzare una qualsiasi altra abilità interrompe il camuffamento Specialità: nessuna

Lo Slasher è un’arma molto veloce che infligge pochi danni per attacco ma che ha abilità abbastanza utili. Elusive Strike è ottimo per schivare gli attacchi infliggendo danni nel contempo mentre Camouflage risulta utile in diverse situazioni. Peccato per i danni veramente bassi.

Crossbow (Balestra)

Combo : 110% del valore physical damage

: 110% del valore physical damage Rain Of Bolt : il giocatore lancia una raffica di 5 dardi nell’aria che piovono sui nemici infliggendo il 40% del valore physical damage per ogni area colpita; in aggiunta a questo la skill infligge anche lo status snare per 1.5 secondi. (cooldown 8s)

: il giocatore lancia una raffica di 5 dardi nell’aria che piovono sui nemici infliggendo il 40% del valore physical damage per ogni area colpita; in aggiunta a questo la skill infligge anche lo status snare per 1.5 secondi. Snapshot : ilgiocatore lancia un dardo molto veloce che infligge il 75% del valore physical damage come danno, interrompendo il cast di qualsiasi skill e infliggendo per 2 secondi lo status snare (cooldown 8s)

: ilgiocatore lancia un dardo molto veloce che infligge il 75% del valore physical damage come danno, interrompendo il cast di qualsiasi skill e infliggendo per 2 secondi lo status snare Speciality: nessuna

La balestra è un arma a distanza in grado di sparare potenti dardi ad una velocità abbastanza bassa. Non c’è alcuna tipologia di combo utilizzando quest’arma ma bensì bisogna appoggiarsi su un più classico spara/ricarica/spara.

L’abilità Snapshot con la sua interruzione dei cast è molto utile contro i nemici più forti e durante gli scontri in PVP, molto peggio invece l’abilità Rain Of Bolt che sparge danni mediocri su un area ampia.

V Rising: quali sono le armi più forti?

Giunti a questo punto avete un quadro completo su tutto l’armamentario di V Rising, ma quali sono quindi le armi più potenti del gioco? E quanto danno infliggono?Ebbene, tutte le armi di V Rising infliggono danni attraverso una combo di tre colpi. Ogni attacco della combo infligge una certa percentuale del valore physical damage come danno e ogni tipo di arma ha una sua velocità di attacco.

Ecco una veloce tabella con il quale è possibile capire quali sono le armi in grado di convertire una maggiore percentuale di physical damage in DPS.

Arma Combo Atk Speed (per combo) DPS Sword 35%/35%/40% 1.39s 79.14% Spear 40%/40%/50% 1.68s 77.38% Axes 45%/45%/55% 2.03s 71.43% Mace 50%/50%/60% 2.42s 66.12% Reaper 50%/50/55% 2.42s 64.05% Slasher 27.5%/27.5%/35% 1.57s 57.32% Crossbow 110% 1.63s 67.69%

A livello di statistiche quindi la Spada è l’arma più potente del gioco, perchè infligge più danno ad una velocità superiore delle altre. Attenzione però, perché usare una spada, anche rara, non significa per forza avere la meglio. A seconda del vostro stile di gioco infatti potreste preferire una delle asce presenti nell’avventura o addirittura le mazze o la falce. Il nostro consiglio è comunque quello di sperimentare fino a trovare l’arma che più fa per voi e se proprio non trovate niente che fa al caso vostro la spada, con il suo bilanciamento perfetto, sarà sempre lì ad attendervi.