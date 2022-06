Se stavate cercando consigli e trucchi per iniziare a giocare a V Rising siete nel posto giusto. Il titolo a tema vampiri sta pian piano ottenendo sempre più consenso dal vasto pubblico di fruitori di videogiochi. Sarà per il fatto che quando si discute di titoli basati sulla sopravvivenza e la creazione di oggetti ci troviamo in un periodo assai fortunato, ma il genere è sempre più lieto nelle case delle persone. Nella giungla di opere proposte, una su tutte ha attirato la nostra attenzione e la sua formula racconta di vampiri ed età oscure: V Rising. L’ultima fatica di Stunlock Studios è raffinata e pregna di segreti, pertanto è consigliabile un approccio volto all’apprendimento costante e al miglioramento. Noi siamo qui per spronarvi e farvi veleggiare verso quegli obiettivi in serenità. Da dove iniziamo?

La guida è pensata per fornire consigli e trucchi a tutti coloro che volessero approcciarsi al gioco agilmente o per chi volesse solo limare le conoscenze apprese. V Rising premia da subito l’abilità e la dedizione del giocatore e richiede un pizzico di tempo per assimilarne le meccaniche. Fortunatamente se in passato avete già masticato titoli di stampo survival non vi troverete spaesati in alcun modo, in caso contrario ci siamo noi. L’obiettivo è quello di conoscere nel dettaglio il gioco, ma anche identificare le migliori build adatte al vostro stile, così da affrontare a testa alta tutte le sfaccettature proposte dal gameplay.

Guarda anche la nostra guida alle armi migliori di V-Rising

Un vampiro conquistatore

È innanzitutto vitale comprendere la natura dei server a disposizione in V Rising. La due macro categorie sono il PvE e il PvP, ovviamente. Il primo è propedeutico alla crescita personale, alla padronanza delle meccaniche di gioco, al potenziamento delle abilità e dei dettami di game design. È pertanto quasi imperativo iniziare da questa tipologia di server per metabolizzare le regole dell’opera. Per quanto concerne il PvP è fondamentale sapere che potrete non solo attaccare altri giocatori, ma anche condurre vere e proprie spedizioni verso altri castelli, grazie ai raid. Chi cerca un’esperienza competitiva per misurare le proprie abilità e fare razzie ha trovato un parco divertimenti adatto.

Da buon vampiro che si rispetti, il vostro personaggio in V Rising non ama il sole. Tale minaccia vi obbligherà a prendere delle serie precauzioni per non fallire in pochissimo tempo. Il consiglio più ovvio di tutti è quello di rimanere nell’ombra, evitando di esporsi, anche se solo per pochissimo. La luce provoca ingenti danni in un lasso di tempo molto breve e purtroppo l’ombrello non è dotazione. Luci e ombre si alternano in poco tempo su schermo, quindi assicuratevi di essere al sicuro prima di concedervi del sano AFK. Se sarete poco attenti, il vostro personaggio sarà circondato da un fioca luce e poi sarà invaso da un raggio scintillante, seguito da un effetto sonoro che vi avvertirà del pericolo. Potete usare anche gli stessi alberi sparsi per la regione per riposarvi e rimanere lontani dalla luce.

Un castello degno di un sovrano

Nel manuale del buon vampiro non può mancare la scelta di un tetro castello adatto a un sovrano eremita. Un po’ spettrale, ma anche un pizzico imponente, così da tener a bada i ficcanaso. Sarà cruciale individuare nel mondo di gioco un’area adatta dove far sorgere il vostro forte, tenendo anche conto della possibilità di essere invasi e la necessità di spostarsi per raccogliere materie prime. Per forza di cose avete due alternative: seguire l’esempio degli eserciti del passato e costruire il forte in cima a un insediamento naturale, così da difendersi meglio, o prediligere un luogo in cui fare approvvigionamento costante.

La scelta dell’equipaggiamento condizionerà molto l’esperienza sul campo in V Rising. Un concetto che per molti sembrerà banale, ma qui dovrete tener conto non solo dell’utilizzo che fate del vostro arsenale contro le altre creature, ma anche di come sfruttate il vostro repertorio per ottenere materiali. La scelta dell’arma che deciderete di potenziare avrà forti ripercussioni sul gameplay poiché, ad ogni miglioria, vi permetterà di acquisire attacchi peculiari in grado di mettervi in una particolare posizione di vantaggio.

Se vi trovate nel PvP sarebbe opportuno mettere i vostri tesori più preziosi nella vostra cassa personale. Tutto nel regno che avrete costruito ed edificato con tanto amore – e sangue – può essere depredato dai vostri nemici durante un invasione, pertanto evitate di portare con voi oggetti di cui potreste sentire la mancanza. Ogni malvagio sovrano ha poi bisogno dei suo sgherri per mandare avanti la baracca e sbrigare faccende sgradevoli e per fortuna anche su V Rising potrete manipolare qualche ignaro NPC per poi farlo entrare nel vostro castello. Oltre a costruire la roccaforte in una buon posizione naturale, magari in prossimità di risorse primarie, perché non cercare nelle vicinanze un piccolo villaggio da piegare alla propria volontà? Vi basterà lasciarli a poca vita e usare su di loro la Presenza Dominante, poi il gioco e fatto, ma conduceteli al castello!

Ciò che bevi ti fortifica

Non preoccupatevi troppo delle armi iniziali che avrete ma, più che altro, cercate di capire quale stuzzica il vostro palato di vampiro, prima di investirci risorse. La bevanda preferita di un vampiro? Succo di pompelmo? No, sangue e possibilmente fresco. In V Rising la nutrizione del vostro vampiro non è solo per assecondare la mitologia, ma vi permette di ottenere dei vantaggi di gameplay notevoli. Sparsi nella mappa di gioco incontrerete moltissime creature e classi di umani diverse: ognuna di potrà donare dei benefit se berrete il loro sangue. I vantaggi possono essere velocità di movimento, aumento danni, resistenza al sole e altro, ma non si tratta di una scelta dettata dal solo gusto personale.

Alcune delle missioni principali o obiettivi in gioco da raggiungere hanno bisogno della giusta preparazione, per cui scegliete con cura il vostro bonus prima di avventurarvi. Se non volete andare alla cieca nella scelta del sangue, selezionate la creatura in cui vi siete imbattuti per carpirne le peculiarità. Spostarsi nelle terre di Vardoran è un’attività esaltante sotto diversi aspetti. Camminare per le terre è un ottimo modo per prendere confidenza con l’ambiente invero, ma anche per non lasciarsi nulla alle spalle. Sarà la scelta più tediosa, ma è quella più redditizia. Ci sono le cavalcature come seconda scelta, che consigliamo maggiormente, poiché sono decisamente il modo più pratico e funzionale per ottimizzare il vostro tempo.

Sporcarsi le zanne e il mantello

Non meno importante la possibilità di trasformarsi in un animale feroce e solcare così la natura selvaggia. Poetico certo, ma non sarete abbastanza veloce ed è quasi minima la differenza che avrete rispetto alla forma umana con il sangue che vi aumenta il movimento. Una volta appresi questi consigli è tempo di mettervi in marcia e di completare un bel po’ di missioni in V Rising. A prescindere da ciò che avrete padroneggiato, consigliato di dedicare buona parte del vostro tempo nel completamento degli incarichi che potrete trovare a schermo, così da prendere confidenza e dimestichezza con armi e abilità. Oltre a raffinare la vostra abilità, le prime missioni vi daranno gli input necessari a comprendere il vostro stile unico, quindi armi preferite, cavalcature, bonus sangue prediletto e altre migliorie.

La conoscenza delle risorse ambientali principali e le primissime interazioni nella creazione di oggetti vi permetteranno di valutare le vostre priorità durante l’esplorazione, nonché la scelta di quell’equipaggiamento che considerate vitale. La mappa di gioco in tal senso aiuta molto il giocatore poiché, a differenza di molti altri titoli survival, in questo le regioni, e quindi i materiali tipici di quel posto, non ruoteranno mai per la mappa, garantendovi un’attenta pianificazione e dei punti di riferimento per la creazione oggetti.

Il consiglio finale riguarda proprio il miglioramento personale del vostro vampiro. Come avrete notato, sparsi per la mappa di Vardoran, troverete dei nemici molto potenti, che custodiscono un sangue degno di nota. Sconfiggere i boss più imponenti in V Rising non è solo utile al potenziamento, ma anche a sbloccare progetti di creazione. Come vi abbiamo accennato in precedenza, costruire il vostro castello nelle vicinanze di materiali primari è sicuramente fondamentale per la costruzione, ma alcune cose dovrete ottenerle in missioni avanzate o abbattendo nemici di un certo calibro. Il consiglio è quello di armarvi a dovere e, una volta sconfitti i boss di turno, fare ritorno al castello per valutare la costruzione di nuove strutture o raffinare qualche equipaggiamento. Dosate sempre con cura l’esperienza e tenete a mente che la crescita del vampiro deve andare di pari passo con quella del vostro covo!