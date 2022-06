V Rising ha sorpreso tutti con dei dati di vendita formidabili, ottenuti in breve tempo. Il survival con grafica dall’alto, sviluppato dal team indipendente di Stunlock Studios ha, inoltre, una sua roadmap che vede delineati i passaggi successivi all’uscita dall’accesso anticipato. Gli sviluppatori, durante una stream con Asmongold e Rich Campbell hanno delineato il futuro del proprio titolo.

“La nostra ambizione è riportare in vita Dracula“, ha affermato il game director Peter Ilves. In seguito ha aggiunto: “quale sarà il suo ruolo, sarete in grado di sfidarlo, sarete in grado di diventare Dracula nell’endgame, sarete seduti sul Trono delle Tenebre?” Lo sviluppatore ha poi aggiunto che il team è davvero curioso di scoprire come finirà l’avventura di V Rising e che il ritorno di Dracula è un evento certo e sarà preparato in futuro in grande stile.

“Dracula non è solo l’endgame”, ha aggiunto il direttore creativo Martin Lövgren. “I suoi effetti sul mondo saranno notevoli anche all’inizio del gioco. Il suo impatto sarà qualcosa che sperimenterete durante il viaggio.” L’endgame di V Rising, infatti, si trasforma in una guerra di fazioni tra più gruppi in lizza per il potere. Gli sviluppatori, inoltre, hanno fatto un paragone tra il loro titolo e Game of Thrones per descrivere al meglio la guerra di fazioni che si andrà a generare. Qualunque siano i contenuti in arrivo per il titolo, possiamo affermare per certo che il vampiro più famoso della storia apparirà in questo gioco.

Il mese scorso, V Rising ha raggiunto e superato il milione di copie vendute e ha anche delineato i piani futuri per il suo periodo di accesso anticipato. “Il prossimo passo sarà analizzare tutti i dati e i feedback delle prime settimane di accesso anticipato per assicurarci di poter portare avanti il piano generale”, hanno detto gli sviluppatori. “Stiamo già lavorando su nuovo materiale per dare più vita a Vardoran. Tuttavia, migliorare il gioco non è semplicemente aggiungere più contenuti oltre a quelli che già abbiamo”.