Valheim diventa Diablo con questa nuova mod legata al loot

Valheim, l’amato action/RPG dai tratti survival di Iron Gate AB e Coffee Stain Publishing, riceve una nuova mod legata al sistema di loot drop. Creata dal modder ‘RandyKnapp’, la mod Epic Loot ha già ottenuto un ampio successo su Nexusmods grazie alle sue funzionalità. Infatti, introduce nel gioco un sistema di loot drop simile a quello della serie ‘Diablo’, permettendo a nemici e forzieri di rilasciare oggetti di varie tipologie di rarità, oppure magici che forniscono skill e bonus al giocatore.

Inoltre, Epic Loot aggiunge anche una ‘custom crafting station’ per poter incantare armi ed armature; una feature già presente in Diablo 3. La ciliegina sulla torta, è l’introduzione di un menu dedicato ai trucchi (accessibile schiacciando F5), con cui si potranno usare le seguenti stringhe: rarity, itemtype e amount.

Sebbene Epic Loot sia in fase di sviluppo, proprio come il gioco, funziona davvero bene, assicurando ai giocatori un’esperienza di loot drop già affinata nel corso del tempo. Per accedere alla mod, non dovrete fare altro che scaricarla da qui, ma attenzione: funziona soltanto in multiplayer. Inoltre, tutti i giocatori e il server dovranno già essere dotati della mod e dell’Extended Item Data Framework, installati in ordine per un corretto funzionamento.

Gli utenti di Valheim stanno scatenando la loro creatività, arricchendo le proprie mappe con creazioni da lasciare a bocca aperta: dalla Tour Effeil ricreata scala 1:1 in un lasso di tempo da record, alla fedele ricostruzione della bellissima Notre Dame! Un’esplosione creativa che strizza l’occhio a quanto visto nel corso degli anni con Minecraft, il survival di successo di Mojang Studios. Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per ulteriori notizie sul titolo di Iron Gate AB.