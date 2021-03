Valheim, giocatore ricrea un’imponente corazzata americana

Siete tra quelli assetati di architettura all’interno del mondo dei videogiochi? Ormai quasi giornalmente i giocatori di Valheim si danno all’edilizia e sembra che la cosa stia prendendo una piega alquanto inaspettata. Se soltanto un paio di giorni fa vi avevamo parlato di come fosse possibile ricreare il trenino Thomas all’interno del gioco, oggi sembra che un giocatore si sia impelacato all’interno di una struttura ancora più imponente e che questa volta farà felici tutti quelli appassionati di battaglia navale…o quasi.

Un ex marinaio americano, ormai ritiratosi, si è ritrovato a costruire all’interno di Valheim una delle corazzate più famose dell’intera flotta statiunitense. La BB-61 come potete vedere all’interno delle foto qui sotto, postate su Reddit dallo stesso creatore, non è ovviamente fatta con gli stessi materiali della realtà e sicuramente ha meno dettagli. Ma intanto, il lavoro fatto dall’utente ha davvero dell’incredibile e sancisce ancora una volta come il titolo creato da Coffee Stain Studios si meriti davvero tutto il successo che sta avendo.

Anche se non con la stessa qualità che possiamo ormai trovare su Minecraft da anni, i giocatori su Valheim si stanno divertendo a ricreare panorami, città e in questo caso persino opere imponenti come una nave quasi a grandezza naturale. Ma siamo sicuri che anche voi avete provato a costruire qualcosa, o magari vi siete affacciati al titolo almeno una volta.

Di questo passo in realtà è molto probabile che ci ritroveremo tantissime mod per il titolo che prenderanno di mira proprio la modalità di costruzione e magari vedremo ampliata la scelta dei materiali e anche i pezzi che sarà possibile costruire. Al momento in cui scriviamo infatti Valheim è comunque uno dei titoli più giocati su Steam e sembra che non voglia comunque smettere la sua crescita esponenziale. Vi ricordiamo inoltre che è partito il nostro podcast, dedicato al mondo dei videogiochi PodVision!