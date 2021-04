Valheim: gruppo di appassionati vogliono trasformarlo in un MMO

Ogni anno, oltre a tutta una serie di grandissimi giochi tripla A super attesi, gli appassionati incappano con gran piacere in innumerevoli giochi decisamente meno attesi ma che diventano all’improvviso dei veri e propri fenomeni. Lo scorso anno abbiamo visto l’ascesa del party game Among Us, e per un breve periodo Fall Guys sembrava essere la nuova next big thing a cui tutti avrebbero giocator per anni interi. Il 2021 ha già saputo sorprendere tutti con Valheim, un survival a tema fantasy/vichingo già entrato nel cuore di molti giocatori.

Da quando Valheim è uscito su Steam in fase di accesso anticipato all’inizio di quest’anno, abbiamo visto un sacco di mod trasformare il gioco. Mentre una mod dedicata alla magia ha reso il titolo più simile a The Elder Scrolls V Skyrim, un’altro modder si è dilettato a creare in game il castello di Fairfax di Fable 2. Ora, però, alcuni appassionati si sono uniti con l’obiettivo di trasformare il gioco di sopravvivenza in un vero e proprio MMO.

Questo gruppo di fan ha chiamato il proprio progetto VaLNGOS, ovvero Valheim Large Network Game Object Server Suite, e stanno cercando di creare una struttura simile a ManGOS. Ciò significa spostare tutta l’elaborazione dai computer del giocatore ad un server, per poi andare ad utilizzare linguaggi di programmazione specializzati e progettati per la scrittura di sistemi operativi. Uno dei modder ha dichiarato che l’intento è quello di permettere a un centinaio di giocatori di giocare insieme in una versione di Valheim MMO.

Tutto ciò porterebbe all’apertura di lobby ricche di vichinghi pronti ad esplorare e fare diverse esperienze insieme, ma non solo. Uno degli sviluppatori ha anche affermato di voler creare una serie di minigiochi, insieme a nuovi tipi di esperienze di gioco di ruolo di massa.