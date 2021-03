Valheim: mod aggiunge il PVP senza perdere loot o esperienza

Ogni anno ci troviamo davanti a veri e propri fenomeni videoludici che sembrano uscire fuori dal nulla. L’anno scorso sono esplosi titoli come Among Us e il pluripremiato Hades, mentre il 2021 è inziato con una graditissima sorpresa che sta facendo divertire i giocatori di tutto il mondo da settimane: Valheim. Il sandbox, survival RPG a tema vichingo è in cima alle classifiche dei giochi più venduti e giocati da settimane, tanto che di recente il titolo ha ottenuto l’interesse anche della community dei modder.

Non solo abbiamo già assistito a tutta una serie di mod visive, ma di recente è stata aggiunta anche la possibilità di non perdere loot e punti esperienza durante i combattimenti contro gli altri giocatori. Capita spesso e volentieri, infatti, di fare a botte con alcuni giocatori, avere la peggio e ritrovarsi a perdere non solo il combattimento, ma anche alcuni punti esperienza e una parte dell’equipaggiamento e del loot che si possedeva.

Grazie alla nuova mod “Pfhoenix’s Fight Club”, ora è possibile azzuffarsi all’interno di Valheim senza più avere la preoccupazione di ritrovarsi senza loot. Una volta installata, questa mod funziona in modo semplice: i giocatori in possesso della suddetta si potranno sfidare senza alcun pericolo di perdere punti esperienza e preziosissimi loot appena raccolti. Finito il duello si è liberi di tornare a scorrazzare per la mappa continuando a fare quello che si stava facendo qualche istante prima.

Come al solito, questa nuova mod per Valheim la potete trovare sul sito Nexus Mod, e per scoprire ulteriori dettagli potete visitare direttamente la pagina della mod a questo indirizzo. Cosa ne pensate di tutte queste mod per Valheim che stanno venendo fuori come funghi? Vi piace installarle o preferite ancora giocare a questo titolo in versione vanilla? Diteci la vostra con un commento.