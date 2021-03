Valheim: ricreata un’iconica location di World of Warcraft

Valheim continua a far parlare di sé. Questa volta però non stiamo parlando di un nuovo aggiornamento o di nuovo record di vendite, bensì della capacità di un giocatore del survival di ricreare una delle location più importanti e conosciute di World of Warcraft. Stiamo parlando ovviamente di Stormwind, porto della città omonima e introdotto nel gioco fin dalla sua prima versione.

L’opera è stata realizzata da un utente Reddit, chiamato ericxsg. Tramite la stessa board il giocatore ha poi voluto diffondere le immagini della sua creazione, che trovate direttamente in questa notizia. Come potete vedere dalle foto il lavoro è decisamente impressionante a partire dalla fedeltà nella riproduzione: il grado di somiglianza con la location del gioco Blizzard è infatti pazzesco ed è davvero difficile credere che tutto ciò sia stato realizzato da un solo uomo. Come riportato dall’autore, per realizzare la riproduzione di Stormwind Valheim è stata attivata la modalità Creative, utiizzabile attivando la console dei comandi e avviando la debug mode del gioco.

Per quanto riguarda i particolari tecnici, ericxsg ha dichiarato che l’intera costruzione del porto ha richiesto oltre 30 ore, senza però scendere nello specifico. Vista la grande quantità di elementi a schermo il frame rate ne ha risentito parecchio: a differenza degli oltre 90 frame stabili che il creatore dello scenario riesce a raggiungere normalmente, Valheim è sceso fino a 20-25 frame al secondo, con un drop che si assetato fino a 15fps. Limiti tecnici assolutamente tollerabili, considerando la mole di materiali utilizzati per la creazione e soprattutto per un gioco ancora in versione Accesso Anticipato, con miglioramenti ancora in divenire.

Dopo aver letto i particolari tecnici in merito alla costruzione ed aver osservato le foto, cosa ne pensate di questa creazione? Vi piacerebbe avere uno scenario simile in Valheim oppure no? Fateci sapere cosa ne pensate, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!