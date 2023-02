Ultimamente si è parlato molto di quello che saranno le produzioni future di Ubisoft. Tra notizie di progetti cancellati e scioperi dei dipendenti, ad oggi conosciamo poche novità targate Ubisoft in arrivo nell’arco del 2023. Una di queste, però, è uscita a sorpresa da poche ore, ed è anche giocabile gratuitamente per tutti gli abbonati a Netflix. Ebbene sì, il nuovo Valiant Hearts: Coming Home è uno dei nuovi giochi gratuiti aggiunti al servizio gaming di Netflix.

Valiant Hearts: Coming Home è stato annunciato solamente qualche mese fa durante gli scorsi The Game Awards 2022, dove molti degli appassionati del titolo Ubisoft sono stati colti di sorpresa. Il primo capitolo uscito nel 2013 è ritenuto come uno dei cult delle esperienze mosse dal motore grafico Ubiart, e nessuno si aspettava di poter godere di un nuovo capitolo con nuove storie ambientate nel periodo della prima guerra mondiale.

Ora il gioco è stato reso disponibile da ieri 31 gennaio, ma per il momento è giocabile solamente su dispositivi mobile. Come già accennato, per gli abbonati a Netflix Valiant Hearts: Coming Home è giocabile gratuitamente. Questo titolo, però, non è l’unica novità presente nel catalogo di esperienze videoludiche gratuite di Netflix, infatti, c’è spazio anche per una manciata di esperienze molto interessanti e variegate.

Become an unsung hero in this follow-up to the beloved adventure game inspired by World War I. Play Valiant Hearts: Coming Home on Netflix mobile. @Ubisoft pic.twitter.com/ZfsIUMKJz2 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) January 31, 2023

Di seguito trovate tutte e quattro le new entry videoludiche disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati a Netflix:

Valiant Hearts: Coming Home

Narcos: Cartel Wars Unlimited

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Puzzle Gods

Per riscattare i giochi presenti nell’abbonamento Netflix vi basterà essere abbonati al servizio e, in secondo luogo, esplorare lo store per dispositivo mobile in cui troverete sia queste new entry che moltissimi altri titoli gratuiti offerti dal servizio. Giusto per citare alcuni dei titoli da non perdere assolutamente presenti nel servizio Netflix, ci sono Oxenfree. Twelve Minutes, Moonlighter e moltissimi altri.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.