Valkyrae è la regina delle live! Ecco la streamer più seguita al mondo

Il fenomeno di degli streamer è in costante crescita da ormai più di un anno, dopo che già in molti creators hanno contribuito a far crescere una delle piattaforme d’intrattenimento più seguite al mondo. A causa del lockdown causato dall’epidemia di Coronavirus, inoltre, le piattaforme di streaming sono letteralmente esplose, facendo segnare numeri davvero impressionanti. Ora chiunque conosce i protagonisti e i format che vengono creati su Twitch e YouTube, luoghi virtuale che nel tempo sono diventati la casa di molti creator come Valkyrae, Ninja o i nostri Homyatol e Dario Moccia.

Dopo una rapida ascesa nel mondo dello streaming nel 2020, Valkyrae è ora diventata la streamer femminile più popolare al mondo con un significativo numero di followers e visualizzazioni. Anche se inizialmente ha iniziato la sua carriera su Twitch, Valkyrae è passata a YouTube lo scorso anno e il suo numero mensile di visualizzazioni è salito alle stelle raggiungendo gli 11 milioni di visualizzazioni.

La popolarità di Valkyrae ha cominciato a salire vertiginosamente quando ha iniziato a trasmettere in streaming il popolare gioco Among Us nel periodo preciso in cui il titolo ha iniziato a esplodere nella scena. Tempismo perfetto quindi, ma non solo. Nel tempo Valkyrae ha collaborato a stretto contatto con alcuni degli streamer più seguiti al mondo come: Pokimane, Jacksepticeye e Sykkuno, in dirette che hanno fatto segnare numeri da capogiro.

Sebbene Valkyrae abbia ottenuto il successo su YouTube, la streamer è parecchio critica verso l’idea di stream che porta avanti la piattaforma definendola abbastanza indietro rispetto a quanto viene proposto su Twitch, soprattutto per quanto riguarda la gestione della chat che propone YouTube ai creatori di contenuti ma anche allo stesso pubblico. Nonostante questo, la streamer non può che sentirsi a casa su YouTube, una piattaforma che sebbene non sia stata creata con in mente lo streaming si sta man mano evolvendo sempre di più anche verso quella direzione.