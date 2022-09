La line up di Square-Enix dei prossimi mesi è a dir poco impressionante. Oltre a una serie di grandi progetti tripla A come Final Fantasy 16 e il più imminente Forspoken, ci sono anche una sequela di titoli minori ma non per questo meno interessanti da tenere d’occhio. L’ultimo ad essere stato annunciato è stato Octopath Travelers 2 durante l’ultimo Nintendo Direct, ma quest’oggi la compagnia nipponica ha tenuto a pubblicare un importante aggiornamento relativo al porting PS5 e PS4 di Valkyrie Profile Lenneth.

Questo ritorno del grande classico per la prima PlayStation, e poi rilasciato successivamente anche su PSP, è stato annunciato insieme al nuovo capitolo principale della serie Valkyrie Elysium. Sono passati diversi mesi da quando abbiamo visto i due nuovi titoli del franchise JRPG di Square-Enix, ma oggi arrivano brutte notizie per tutti coloro che non vedevano l’ora di mettere le mani su questo porting per PS4 e PS5.

Con un comunicato ufficiale rilasciato sul profilo Twitter del brand, Square-Enix ha dichiarato di aver rinviato il lancio di Valkyrie Profile Lenneth confermando, però, allo stesso tempo, che Valkyrie Elysium uscirà senza alcun ritardo. Il nuovo capitolo principale della serie, infatti, rimane in uscita tra pochi giorni, ovvero il prossimo 29 settembre 2022.

“Mentre stiamo celebriamo l’imminente lancio di Valkyrie Elysium, purtroppo necessitiamo di un po’ più di tempo per Valkyrie Profile Lenneth. Per migliorare la qualità del titolo, abbiamo deciso di rinviare la data di uscita del gioco al prossimo 22 dicembre 2022. Per tutti coloro che hanno preordinato Valkyrie Elysium Digital Deluxe Edition dal PlayStation Store, sappiate che riceverete la vostra copia di Valkyrie Profile Lenneth il 22 dicembre 2022. Grazie per tutto il vostro supporto, non vediamo l’ora che possiate giocare a Valkyrie Elysium il 29 settembre e Valkyrie Profile Lenneth quando verrà lanciato il 22 dicembre”, questo è quanto è stato dichiarato nel recente comunicato.