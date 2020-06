Valorant, i 100 Thieves annunciano il capitano del proprio roster

La scena esportiva di Valorant sta iniziando a farsi davvero popolosa e i 100 Thieves sono una delle ultime squadre che hanno deciso di dedicare un team esportivo al nuovo titolo di Riot Games, che ricordiamo ha fatto il suo esordio su scala globale lo scorso 2 Giugno. Poche ore fa inoltre il founder dei 100 Thieves, Nadeshot, ha annunciato chi sarà il primo giocatore che entrerà nel team competitivo dell’azienda e che inoltre farà anche da capitano per tutta la squadra. Il designato è Spencer “Hiko” Martin conosciuto sopratutto per le sue performance su Counter Strike.

Hiko è uno dei nomi più di spicco per il panorama esportivo di Valorant poiché con il suo talento e la sua affezione all’eSport potrebbe portare la squadra di Nadeshot ad altissimi livelli. Il resto del team invece rimane ancora nell’ombra, ma siamo sicuri che sarà presto annunciato, d’altronde il titolo è uscito e ora le organizzazioni non vedono l’ora di poter cominciare a competere non solo nei Rivals, ma anche nei tornei ufficiali che Riot metterà in piedi. Per chi non conoscesse bene Hiko vi facciamo giusto una piccola presentazione.

100 THIEVES ENTERS VALORANT Please join us in welcoming our brand new team captain, @Hiko! #100T pic.twitter.com/DAiAynyyIO — 100 Thieves (@100Thieves) June 4, 2020

Spencer Martin è nel mondo degli eSports dal 2011, cominciando a competere all’interno di Counter Strike 1.6 giocando sempre in team di altissimo livello e creando sempre un aura di potenza attorno alle sue giocate. Il suo nome riecheggia nelle menti di ogni appassionato di Counter Strike che si rispetti. Hiko è stato fuori dagli esport per circa due anni, gareggiando professionalmente per l’ultima volta nel 2018.

Tuttavia rimanendo in allenamento durante questo periodo nulla ha fermato i 100 Thieves a proporgli il ruolo di giocatore e capitano del team di Valorant. Durante la Closed Beta di Valorant, Hiko ha dimostrato di poter ancora competere con altri migliori giocatori. Il trentenne era responsabile di dozzine di clip folli e si è comportato bene durante i vari tornei di cui faceva parte. Ovviamente tutto ciò è bastato per permettergli di avere accesso ad una nuova opportunità di carriera.