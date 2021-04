Valorant: annunciato l’atto 3 dell’Episodio 2, le novità

Valorant, l’ultima fatica dei ragazzi di Riot, sta per compiere un anno, ma prima di giungere a tale importante ricorrenza è tempo di un nuovo corposo aggiornamento dell’FPS a squadre. Qualche istante fa, infatti, il team di sviluppo ha annunciato che sono presto in arrivo grosse novità per tutti gli appassionati del titolo. Il terzo atto dell’Episodio 2 è ormai alle porte, ma prima di poter toccare con mano tutte le novità in arrivo scopriamo che cosa attender la community in questa nuova fase del gioco.

Valorant è quindi pronto ad aprire le porte del nuovo incredibile Atto III dell’Episodio 2. Tante le novità in arrivo, partendo da ‘Breeze’ una nuova mappa che sarà resa disponibile a partire dal prossimo 27 aprile. Dopodiché ci sarà anche spazio per un nuovissimo Pass Battaglia, che includerà tanti nuovi Modelli arma, Punti Radianite, accessori arma, carte, spray e titoli, compreso il nuovo aspetto Esilio, il lato oscuro di Regale.

La nuova mappa Breeze porterà al titolo un nuovo mood estivo e tropicale. Ambientata in un’isola sperduta situata nella parte meridionale della zona del Triangolo delle Bermuda, questa nuova mappa di gioco offrirà un ambiente decisamente luminoso. Grazie a questa aggiunta si va ad aggiungere al roster delle mappe una scelta divertente e colorata, con ampi spazi aperti e opportunità di ingaggi a lunga distanza.

You are now arriving at our Caribbean getaway, Breeze. Don’t get too comfortable.

Open spaces and long range engagements await on Breeze, landing in Act III. pic.twitter.com/Mh6SzJOYpG

— VALORANT (@PlayVALORANT) April 23, 2021