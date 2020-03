Valorant: Riot Games annuncia la Closed Beta

Poche ore fa Riot Games ha annunciato Valorant, il proprio nuovo sparatutto tattico free to play. Il titolo che sembra rifarsi ai già noti Overwatch e Counter Strike mette i giocatori nei panni di diversi agenti in partite da cinque contro cinque dove dovranno competere nel ruolo di difensori e attaccanti. Atteso esclusivamente per PC, sono già molti gli utenti che sperano di poter mettere le proprie mani sul gioco anche su console in futuro.

Per il momento però, Valorant uscirà solo su PC però, in un periodo indicativo che fa riferimento all’estate 2020. Prima di venire lanciato pubblicamente, Riot Games ha confermato che sarà effettuata una fase di Closed Beta. L’annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale degli sviluppatori di League of Legends, con un messaggio che invita tutti i giocatori di seguire gli account social dello studio per non perdersi i prossimi aggiornamenti sullo sparatutto tattico.

Nei prossimi mesi inoltre, verranno rilasciate tutte le informazioni per permettere ai videogiocatori interessati a registrarsi alla fase di Closed Beta in anticipo, così da non perdere l’occasione di provare la nuova opera multigiocatore dei creatori di League of Legends appena ce ne sarà l’occasione.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli su Valorant e nemmeno sul periodo in cui verrà proposta la Closed Beta. Non ci rimane che seguire con attenzione le prossime dichiarazioni di Riot Games a riguardo. Cosa ve ne pare del nuovo sparatutto tattico in prima persona sviluppato da Riot Games? Siete curiosi di provare il titolo in questione? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.