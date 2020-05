Valorant, un altro giocatore lascia Counter Strike per il titolo di Riot

In queste ultime settimane stiamo assistendo ad una vera e propria fuga da parte di tantissimi giocatori di Counter Strike e Overwatch per virare verso nuove frontiere. Queste frontiere hanno il nome di Valorant e Riot Games sta investendo tempo e risorse per rendere il suo nuovo progetto “the next big thing“. Questa volta a far parlare di se è Josh Marzano, meglio conosciuto nell’ambiente esportivo di Counter Strike come “jdm64”.

Il giocatore del team liquid nella giornata di oggi tramite un tweet ha fatto sapere che vuole cambiare strada e aprire un nuovo capitolo della sua vita, dicendo che ormai ha giocato per quasi 20 anni al titolo di Valve e ora che è arrivato all’età di 30 anni provare qualcosa di nuovo. Una scelta davvero intraprendente da parte del giocatore americano che molto probabilmente ha già avuto molte richieste da parte di qualche team essendo lui un fantastico AWP player in Counter Strike.

Today I turn 30. Been playing CS for about 18 to 20 years now and I've decided it's time for a new chapter. I'm making the switch to compete in @PlayVALORANT and am looking for a team/org to represent. Let's get creative and build something to remember. Feel Free to DM me — Josh Marzano (@jdmarzano) May 20, 2020

L’AWPer è noto soprattutto per il suo periodo in Counter Logic Gaming (CLG) e Team Liquid ha partecipato agli eventi di livello A e S con entrambe le squadre, ma è riuscito solo a finire primo all’Americas Minor Championship – Boston nel 2018. La sua carriera è stata costellata di risultati secondo e terzo posto, soprattutto mentre jdm64 era al gigante americano, Team Liquid . Il numero di professionisti che lasciano CSGO per passare a Valorant continua a crescere con jdm64 che è l’ultimo a effettuare il passaggio.

Le generazioni più giovani e più anziane di professionisti Counter-Strike allo stesso modo vedono il titolo competitivo di Riot Games come un nuovo inizio mentre la scena si sta gradualmente sviluppando. A questo ritmo la scena sarà infestata da ex professionisti CSGO. Il tempo dirà se saranno loro a dominare la scena. Inoltre l’azienda americana ha fatto sapere che il titolo uscirà ufficialmente il 2 Giugno.