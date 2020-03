Valorant, nuovi dettagli sullo sparatutto dei creatori di League of Legends

Fino ad ora è stato conosciuto come Project A ma adesso lo sparatutto di Riot Games, lo studio di League of Legends, ha un nome ufficiale: si chiamerà Valorant. Attraverso un account Twitter arrivano inoltre i primi screenshot, anche se non di altissima qualità. Dunque può risultare difficile farsi un’idea esatta della grafica del gioco ma, in ogni caso, è abbastanza per capire cosa aspettarsi.

Valorant sarà uno sparatutto basato sulla competizione e ambientato in uno scenario futuristico che permetterà di usare personaggi caratterizzati ciascuno dalle proprie specifiche abilità. All’inizio della settimana scorsa, Respawn First aveva rivelato che Riot Games aveva depositato il marchio Valorant e un account Twitter era stato creato nello stesso periodo di tempo chiamato @PlayValorant. In maniera piuttosto sospetta, fa notare IGN, l’account era seguito da molti giocatori professionisti e streamer di sparatutto in prima persona nonostante fosse vuoto. Un altro account Twitter che si presenta come specializzato proprio in leak e rumor sul gioco ha pubblicato una serie di screenshot tra i quali anche uno che mostra una schermata di selezione del personaggio.

Il design del personaggio sembra essere in linea con gli screenshot del gameplay in prima persona di Valorant apparsi in passato in cui un personaggio usa una sfera verde per creare muri e riportare in vita gli alleati. Le abilità mostrate del personaggio, inoltre, ricordano personaggi come Mercy e Moira di Overworld.

Riot Games, che per anni si è dedicata quasi esclusivamente a League of Legends, aveva annunciato Valorant/Project A verso la fine dell’anno scorso. Gli scontri saranno 5 contro 5 e lo sparautto è stato per certi versi paragonato a Counter-Strike: Global Offensive. Questo non è però l’unico progetto attualmente in sviluppo presso Riot Games, tra i quali c’è anche Project L che, a quanto pare, sarà invece un picchiaduro.