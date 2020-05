Valorant, il team Dignitas Fe competerà anche sul titolo di Riot

Il titolo di Riot Games sta acquisendo sempre più consensi non solo tra i giocatori ma anche e sopratutto dalle organizzazioni esportive. Nelle scorse settimane infatti vi abbiamo raccontato come molti giocatori sopratutto della scena competitiva di Overwatch, piano piano si stiano spostando su Valorant non solo perché interessante da giocare ma anche per come Riot Games tratta i suoi titoli di punta e di come riesce sempre a creare una scena esportiva interessante e League of Legends ne è forse l’esempio più importante.

Ora che l’eSport del titolo si sta piano piano formando anche i Dignitas, una delle organizzazioni più importanti del panorama mondiale, decidono di spostare il proprio team femminile da Counter Strike a Valorant. Le Dignitas Fe rappresentano uno dei team più di successo di tutto il panorama esportivo femminile, sopratutto sul titolo di Valve, dopo aver vinto per due anni consecutivi l’Intel Challenge a Katowice. La decisione arrivata nella giornata di ieri tramite un tweet ufficiale dell’organizzazioni mette in risalto ancora una volta la supremazia di Riot Games nel far interessare i più grandi protagonisti dell’eSport mondiale ai suoi titoli.

DIG Fe thrives on challenges and the team is excited to take on their next. @BasedGodMilk, @EMUHLEET, @rainCSGO and @DEADTheia of DIG Fe are expanding to #VALORANT! pic.twitter.com/QtI3KBVsKm — DIG (@dignitas) May 15, 2020

Il team femminile dei Dignitas è stato creato nel 2017 e ha trovato da subito dei solidi risultati con una semi finale ai giochi di Copenhagen e una vittoria al GIRLGAMER Esports Festival, mentre nel 2018 si porta a casa un Intel Challenge e altri tornei minori. A questo punto non ci resta che aspettare una nota ufficiale da parte di Riot Games per capire quando la scena eSportiva del titolo prenderà il via e sopratutto che tipo di campionati dovremmo aspettarci.

Siamo sicuri che con l’uscita del titolo dalla fase di closed beta saranno ancora di più i team che aderiranno al progetto di Riot e vedremo la nascita di un’altra solida scena nel panorama dell’eSport mondiale. Intanto potete vedere come si stanno muovendo le altre organizzazioni per capire quali mosse fare a livello esportivo per essere pioniere del settore.