Purtroppo quando un titolo prettamente online diventa popolare capita spesso che venga preso d’assalto da una serie di giocatori molto scorretti. I cosiddetti cheaters infestano costantemente molte delle esperienze multiplayer più popolari. Basti pensare quanto a lungo Activision ha provato a combatterli, ma in qualche modo riescono sempre a tornare con nuove diavolerie. Ora, anche Valorant ha un serio problema di cheater, i quali hanno scoperto un nuovo preoccupante trend per rovinare le partire ai giocatori.

C’è da dire che però nel gioco di Riot Games i cheater devono impegnarsi e parecchio per usare trucchi scorretti nelle partite. In Valorant, infatti, non è semplicissimo cheattare e coloro che riescono a trovare un modo per barare, di solito, si vanno a vantare in giro per il web di esser riusciti a farla franca, anche se poi molti di questi vengono comunque bannati. Ora, a quanto pare, c’è chi ha scovato un ennesimo modo per fare i furbi sull’FPS competitivo, e questo metodo richiede TikTok.

Stando ad alcune segnalazioni apparse in rete, sembra che questa nuova trovata dei cheater ha a che fare con il nuovo meta di Valorant su TikTok. In particolare, un utente ha condiviso su Twitter una breve clip di un cheater, e poco tempo dopo la pubblicazione del video in rete molti altri utenti hanno affermato di aver incontrato la stessa persona su Valorant e anche su TukTok, probabilmente per vantarsi di esser riuscito ad aggirare il sistema anti-cheat Vanguard.

this person is livestreaming themselves cheating on Valorant… actual loser gameplay lmao pic.twitter.com/sRMGQJMCsY — NRG Flexinja (@flexinja) November 10, 2022

Come possiamo vedere nella clip, il cheater in questione usa una serie di trucchi che sono definibili come dei veri e propri incubi per chi gioca a questo genere di esperienze online. Su tutti si può vedere in azione il cheat Wall Hack, un classicone che permette di vedere i nemici anche se si trovano dietro a uno o più muri. La cosa terribile è che a quanto pare stream del genere stanno diventato sempre più frequenti e popolari su TikTok, e ciò va fermato il prima possibile dato che ad essere intaccate sono soprattutto le partite classificate.