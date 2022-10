L’Atto 3 dell’Episodio 5 di Valorant introdurrà un nuovo agente: Harbor. Originario della costa indiana, il nuovo stratega di Valorant, esercita il suo dominio sull’acqua per governare il campo di battaglia. Le sue abilità si concentrano sull’oscurare le linee di tiro, proteggendo i compagni di squadra e limitando i movimenti della squadra avversaria. Ha un kit in parte simile ad altri agenti, ma sfrutta anche nuove meccaniche che renderanno interessante il suo ruolo in team.

Dotato di un’antica tecnologia in grado di comandare a piacimento l’acqua, ne imbriglia la forza impetuosa scatenando rapide ondate e colossali maremoti. Vediamone insieme il set di abilità e poi passiamo a un’analisi del loro effetto in campo.

Cascata (C)

Equipaggia un’onda d’acqua. Usa il pulsante di fuoco per mandare l’onda in avanti e attraverso i muri. Usa di nuovo l’abilità per fermare l’onda. I giocatori toccati dall’acqua vengono rallentati. Baia (Q)

Equipaggia una sfera di acqua protettiva. Usa il pulsante di fuoco per lanciarla normalmente. Usa il fuoco alternativo per lanciarla dal basso. All’impatto con il terreno, la sfera genera uno scudo d’acqua che blocca i proiettili. Alta marea (E)

Equipaggia un muro d’acqua. Usa il pulsante di fuoco per mandare l’acqua in avanti lungo il terreno. Tieni premuto il pulsante di fuoco per guidare l’acqua nella direzione del tuo reticolo, facendole attraversare l’area di gioco e innalzando un muro lungo tutto il percorso. Usa il fuoco alternativo per fermare l’acqua in anticipo. I giocatori toccati dall’acqua vengono rallentati. Resa dei conti (X)

Equipaggia il vero potere del tuo manufatto. Usa il pulsante di fuoco per evocare un geyser che scaturisce dal terreno. I nemici nella zona vengono bersagliati da eruzioni consecutive del geyser. I giocatori investiti da un getto del geyser vengono storditi.

Harbor: tutte le abilità del nuovo stratega di Valorant

L’onda di Cascata può essere generata senza problemi mentre si è al riparo in quanto l’acqua taglia completamente anche gli ostacoli fisici che trova sul suo cammino. Uno schermo protettivo è generalmente qualcosa di statico che una volta piazzato rimane in quella posizione, mentre la peculiarità di questa abilità è che l’onda si muove a meno che non venga fermata dal giocatore. Questo fluire per il campo permette agli altri giocatori di avanzare mantenendo la copertura, inoltre, l’abilità è utilissima per liberare gli angoli dalle forze nemiche.

Dato che infligge anche rallentamento, Cascata può essere utilizzata nelle fasi difensive per travolgere i nemici e rallentarne l’avanzata verso l’obiettivo, bloccandone al contempo visione sui punti di strozzatura presenti nelle mappe di gioco. L’onda, anche se assomiglia a un muro d’acqua, non respinge o blocca i colpi quindi ciò significa che sia gli attacchi nemici che gli attacchi alleati possono attraversarla.

Baia ha due modalità di fuoco, può rimbalzare sulle pareti e forma uno scudo protettivo al contatto con il terreno. Questo strumento è versatile e può essere utilizzato in diversi modi: è una fumogena a tutti gli effetti quindi può bloccare la visuale; è in grado di bloccare i colpi quindi può essere posizionata come elemento di disturbo tra il fuoco incrociato delle due squadre; dato che protegge e blocca la visuale è ottima come copertura per piantare o disinnescare la Spike.

Lo scudo però non è indistruttibile e può essere distrutto dopo aver ricevuto abbastanza colpi: l’aura dorata scomparirà e rimarrà attiva per un secondo la cupola d’acqua che garantisce la copertura per quel brevissimo tempo.

Alta Marea è simile a quanto già visto in Valorant, infatti, sembra prendere spunto sia dal muro di gas tossico di Viper, sia dal muro di fuoco di Phoenix in quanto può essere piegato tracciando un angolo con il puntatore. Al posto di avere cariche, ha un tempo di recupero di 40 secondi al termine dei quali può essere riutilizzato di nuovo. Il tempo di recupero inizia già nel momento in cui il muro viene eretto e non nel momento in cui si dissolve.

Il muro di Harbor può essere meglio adattato a differenti mappe grazie alla possibilità di curvarne la forma, pertanto offre una flessibilità maggiore rispetto a Viper. Ciò potrebbe andare ad erodere il suo pick rate e sarebbe in linea con l’obiettivo dietro la sua progettazione, infatti, come dichiarato dal progettista Alexander Mistakidis, l’intenzione del team era anche quella di creare un agente che potesse competere con la scienziata americana nelle mappe in cui viene praticamente scelta quasi sempre lei.

Non poteva inoltre mancare un’Ultimate dal grande effetto. Resa dei conti crea un enorme attacco AOE dal quale scaturiscono dei geyser che stordiscono i giocatori catturati nella sua area. Fino a un massimo di 3 colpi possono colpire ciascun giocatore che si trova all’interno dei confini tracciati da Resa dei conti. La loro peculiarità sta nell’effetto visivo e sonoro che generano, indispensabile per individuare la posizione di un avversario statico.

È un’abilità chiaramente progettata per essere giocata sui siti Spike e interrompere il piazzamento della bomba o addirittura per impedire che l’avversario si avvicini troppo al sito. Ottima sia in difesa che in attacco nel caso vada recuperato il controllo di un sito. Per evitare di essere storditi, gli avversari dovranno muoversi magari uscendo dalle coperture o facendosi trovare fuori posizionamento. Gli utenti che pensano di essere più al sicuro stando fermi, verranno identificati facilmente e basta davvero poco in Valorant per essere eliminati.

Dopo averlo provato in anteprima, però, è davvero difficile immaginarlo come stratega principale della squadra. Il confronto più diretto che si può fare è con Viper la quale ha un maggiore potere d’arresto rispetto ad Harbor. Viper può danneggiare i nemici, mentre Harbor offre un leggero rallentamento. Il muro eretto da Harbor, invece, offre maggior controllo sul posizionamento anche se Viper può alzarlo e abbassarlo con più reattività.

L’elemento principale che svantaggia Harbor come unico Stratega è l’assenza nel suo kit di fumogeni che possono essere posizionati anche da lunghe distanze come Astra o Brimstone. È vero, si tratta di una peculiarità cercata dal team di sviluppo che per il nuovo stratega ha voluto una soluzione più diretta, senza costringere il giocatore a gestire il posizionamento delle fumogene da una mappa, tuttavia l’assenza di un ampio raggio di azione che permette di bloccare la visuale su più punti strategici contemporaneamente, potrebbero limitarne la scelta a stratega secondario.

Harbor sarà disponibile il 18 ottobre insieme all’uscita dell’Episodio 5 Atto 3 e il relativo Battle Pass.