L’Atto II dell’episodio 6 è in arrivo e tutti gli occhi sono puntati sul nuovo Agente Gekko visto già in azione per la prima volta in un match d’esibizione durante la finalissima del VCT LOCK//IN. Il VALORANT Champions Tour 2023 concluderà la stagione a Los Angeles, città natale proprio del nuovo agente Gekko che anche noi di GameDivision abbiamo avuto modo di provare prima del lancio dell’Episodio 6 Atto II.

Gekko è un Agente di tipo Demolitore con un kit di abilità molto particolare caratterizzato dal controllo di piccole creature che può lanciare in campo e che danno il proprio nome ai talenti di Gekko. Tra questi spiccano la possibilità di piazzare o disinnescare Spike a distanza e la possibilità di recuperare e riutilizzare 3 delle sue abilità. Vediamo più nel dettaglio quali sono gli effetti e le descrizioni dei suoi attacchi.

Moshpit (C)

EQUIPAGGIA Mosh. Usa il pulsante di FUOCO per lanciare Mosh come una granata. Usa il fuoco alternativo per lanciarlo dal basso. All’impatto, Mosh si duplica coprendo un’ampia area ed esplode dopo qualche istante.

Wingman (Q)

EQUIPAGGIA Wingman. Usa il pulsante di FUOCO per inviare Wingman in avanscoperta. Non appena Wingman vede un nemico, sprigiona contro di esso un’esplosione stordente. Usa il Fuoco Alternativo mentre indichi un punto di piazzamento o la Spike piazzata per ordinare a Wingman di disinnescare o piazzare la Spike. Per piazzare la Spike, Gekko deve averla nel suo inventario. Quando il potere di Wingman si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente. Interagisci con il globulo per raccoglierlo, ottenendo un’altra carica di Wingman dopo un breve periodo di ricarica.

Dizzy (E)

EQUIPAGGIA Dizzy. Usa il pulsante di FUOCO per far volare Dizzy in avanti. Dopo una breve preparazione, Dizzy spara getti di plasma ai nemici nel suo campo visivo. I nemici colpiti dal suo plasma vengono accecati. Quando il potere di Dizzy si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente. INTERAGISCI con il globulo per raccoglierlo, ottenendo un’altra carica di Dizzy dopo un breve periodo di ricarica.

Thrash (X)

EQUIPAGGIA Thrash. Premi il pulsante di FUOCO per connetterti alla mente di Trash e guidarla in territorio nemico. ATTIVA per balzare in avanti ed esplodere, ostacolando i nemici entro un’area ridotta. Quando il potere di Trash si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente. INTERAGISCI con il globulo per raccoglierlo, ottenendo un’altra carica di Trash dopo un breve periodo di ricarica. Trash può essere recuperata una volta sola.

Mosh ha il vantaggio di coprire un’ampia area ed esplode in prossimità della fine del suo effetto. Ha una durata piuttosto esigua che dovrebbe comunque garantire a un avversario la possibilità di allontanarsi dall’area dell’esplosione. Wingman, invece, è tra le creature più interessanti per la sua triplice funzionalità: può essere utilizzata per stordire i nemici che incontra, ma la sua capacità più dirompente è quella di piazzare la Spike o disinnescarla, indipendentemente da ciò che sta facendo Gekko. Una volta attivato il comando, infatti, Wingman procederà in linea retta in modo autonomo dandoci la possibilità di eliminare i nemici. È anche un ottimo diversivo per far esporre gli avversari.

Dizzy, oltre a fluttuare in aria, può fare un piccolo rimbalzo sulle superfici e ciò si rivela molto utile per andare a infastidire un nemico coperto o per raggiungere una posizione sfruttando un angolo di rimbalzo. Quando colpisce i nemici li acceca, ma può essere facilmente distrutto perché non ha molta vitalità. Per poterlo recuperare basterà qualche secondo, come un comune globo, tempo in cui comunque si è esposti al fuoco nemico. Nonostante la possibilità di essere recuperato, non mi è parso così determinante da essere l’unica carica su cui poter contare anche perché non oscura tutto l’HUD ma consente ai giocatori di vederne porzioni.

Il controllo di Trash avviene in modo simile all’abilità Apripista di Skye, con la visuale che passa in prima persona e si guida la creatura verso i nemici. Ostacolare gli avversari è una mossa potente quando si sta cercando di ottenere il controllo di un sito come insegna anche dispositivo di blocco di Killjoy a cui chiaramente rimanda questa abilità. A differenza della maggior parte delle abilità definitive del gioco, Thrash può essere recuperato nello stesso modo in cui possono essere recuperati Dizzy e Wingman, il che rende attualmente Gekko l’unico Agente con un kit così vario e inusuale che sulla carta potrebbe essere in grado di dare una bella scossa al meta.

Valorant Episodio 6 Atto II è in arrivo il 7 marzo e oltre al debutto di Gekko tra gli agenti giocabili, sarà caratterizzato da un nuovo pass battaglia contenente skin per armi, 15 nuovi spray, carte giocatore, ciondoli unici e molto altro. I giocatori possono acquistare il Pass battaglia e poi decidere di completare i livelli, oppure possono acquistarlo una volta raggiunto il livello desiderato.

Tra gli elementi cosmetici per armi segnaliamo le linee Signature, Tilde e Topotek di cui potete vedere un’anteprima nelle immagini qui in alto. La skin Signature è disponibile per le armi Guardian, Marshall, Sheriff e Stinger. La skin Tilde per Bulldog, Judge, Melee, Op e Shorty e la skin Topotek per Bucky, Ghost, Odin e Phantom.