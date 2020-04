Valorant: la manipolatrice del vento Jett si mostra in un filmato

Valorant si sta dimostrando con il passare del tempo un progetto che suscita interesse tra il pubblico. Il nuovo gioco firmato Riot Games, gli sviluppatori dell’ormai più che famoso League of Legends, sta per presentarsi ufficialmente attraverso una closed beta annunciata per il 7 aprile. I giocatori che potranno accedere a questa dovranno ricevere un particolare invito, vi basterà seguire delle dirette streaming ufficiali o degli altri streamer partner degli sviluppatori sulla famosa piattaforma Twitch, sarà possibile così ricevere dei codici di accesso per giocare a Valorant.

Gli sviluppatori sul proprio profilo ufficiale Twitter hanno rilasciato un breve ed entusiasmante filmato di Jett, la quale potrà fare affidamento al potere del vento. Il personaggio dispone di quattro distinte abilità ma Riot Games ne ha mostrate solo tre. La prima è il Cloudburst, una grossa nuvola che oscura completamente la vista del nostro avversario. Poi Tailwind che consente alla protagonista di eseguire un veloce scatto ed infinte Blade Storm, una speciale abilità che permette a Jett di lanciare una serie di coltelli che infliggeranno un ingente danno ai nemici. Qui di seguito potete gustarvi il filmato.

Jett è l’ultimo dei tanti personaggi rivelati di Valorant. Il titolo ricordiamo essere uno sparatutto tattico gratuito che punta su un gameplay a dir poco adrenalinico, preciso e che premia gli stili di gioco più creativi. Inoltre non presenterà alcun tipo di loot box e sarà quindi completamente free-to-play.

Cosa ne pensate di Jett? Siete incuriositi da questo nuovo progetto firmato Riot Games? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Valorant ricordandovi che la data di uscita è prevista per questa estate.