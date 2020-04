Valorant: Riot Games al lavoro per risolvere alcuni errori

Valorant l’attesissimo sparatutto tattico realizzato da Riot Games è ora in versione Closed Beta. Entro la fine dell’anno avremo a disposizione il nuovo sparatutto tattico a squadre ma già da questo momento, pochi eletti che sono stati scelti per l’accesso alla Closed Beta avranno la possibilità di dare una prima occhiata a quello che gli sarà permesso di provare in anteprima. Solo pochi sono stati scelti per l’accesso alla Beta ma questo non ha impedito ai fan e curiosi di avere un’anticipazione di cosa mostrerà il gioco, la grande curiosità del pubblico si è infatti manifestata in 1,6 milioni di utenti connessi su Twitch per vedere il gioco in azione.

La beta non risulta però priva di problemi. Tra i problemi segnalati ne troviamo alcuni di timeout con Riot Games che consiglia ai giocatori di non continuare ad effettuare il logging in. Nel Tweet pubblicato di recente gli sviluppatori hanno avvisato i giocatori di essere al lavoro per la soluzione di diversi problemi dichiarando che “Potresti vedere alcuni errori o ritardi durante i tentativi di accesso, di unione nei team, invitare nei team, entrare in coda o trovare corrispondenze”

Seeing an issue with number of logins on a specific service, and that's causing errors down the line (particularly timeouts). The best solve is for us to fix it, so don't keep trying to relog – we're on it, one sec! — VALORANT (@PlayVALORANT) April 7, 2020

We're still working on a fix. You may see some errors or delays when trying to log in, join parties, invite to parties, entering queue, or finding matches. Getting this fixed ASAP and will update this thread when things are smooth. — VALORANT (@PlayVALORANT) April 7, 2020

Gli sviluppatori fanno sapere che cercheranno di risolvere questi problemi al più presto e aggiorneranno questo thread quando le cose saranno risolte. Valorant è momentaneamente in sviluppo per PC con un rilascio previsto per quest’estate e proprio come Counter-Strike: GO, Valorant prende molte delle dinamiche del gioco, lo “Spike Planting” richiede ad esempio di piantare lo “Spike” e difenderlo fino alla detonazione, al contrario dello “Spike Defusing” che funziona in maniera inversa, lo spike è già piantato e si ha un tempo limitato a disposizione per poterlo disinnescare.

Quello che rende il gioco particolare è che tutti gli agenti saranno dotati delle loro abilità uniche e ultimate come avviene per Overwatch o League of Legends, anch’esso sviluppato da Riot Games. Non resta quindi nient’altro da fare che restare sintonizzati per avere maggiori informazioni sugli sviluppi dei prossimi mesi. E voi cosa ne pensate di questo nuovo gioco sviluppato da Riot Games? Fateci sapere nei vostri commenti!