Valorant: lo sparatutto di Riot uscirà su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch?

Proprio quest’oggi vi avevamo svelato il nuovo progetto di Riot Games, autori del tanto amato League of Legends. Valorant è uno sparatutto tattico gratuito che punta su un gameplay a dir poco adrenalinico, preciso e che premia gli stili di gioco più creativi. Con questo titolo gli sviluppatori hanno quindi deciso di creare qualcosa di nuovo che si discostasse completamente dai titoli MOBA come League of Legends appunto entrando a far parte del genere sparatutto, puntando a crearsi una buona fetta di utenza magari proveniente appunto dal loro titolo di punta per eccellenza.

In Valorant ogni giocatore può scegliere un agente pronto alla battaglia, pensato a partire da reali luoghi e culture di tutto il mondo. Ogni personaggio avrà le sue abilità uniche come succede con qualsiasi gioco di questo tipo. Riot Games ha investito inoltre grandi cifre nelle migliori tecnologie dedicate al supporto tecnico del gioco. Attualmente il titolo non ha una data ben precisa ma gli sviluppatori hanno indicato una specifica finestra di lancio: Estate 2020.

Per ora l’unica piattaforma di lancio ufficializzata è il PC ma la domanda che potrebbero porsi alcuni utenti è se il gioco possa approdare anche su console. Al momento, ovviamente, non c’è nulla di ufficiale e gli sviluppatori non hanno dichiarato nulla di ufficiale a riguardo. C’è da dire però che nell’ultimo periodo, Riot Games, ha dimostrato di aver interesse di lavorare anche su console. Wild Rift, spin off di League of Legends, approderà proprio quest’anno su console. Non sarebbe quindi la prima volta che gli sviluppatori pensino a portare i proprio titoli su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch e vista anche la data di uscita potrebbe assumere anche una natura cross gen e quindi essere rilasciato anche per PS5 e Xbox Series X.

Non ci resta quindi che aspettare per avere ulteriori dettagli a riguardo. Vi invitiamo pertanto di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Valorant. Cosa ne pensate di questo titolo? Pensate che possa rivaleggiare con gli altri sparatutto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.