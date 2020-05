Valorant, Revolt è il prossimo torneo sponsorizzato da Logitech G

Anche essendo ancora un titolo in fase di closed beta Valorant sta già facendo parlare di se grazie ai record di visualizzazioni infranti su Twitch. Molte organizzazioni stanno infatti provvedendo ad acquisire i primi talenti del nuovo titolo di Riot Games, facendo scouting attraverso la piattaforma di streaming, per assicurarsi la supremazia una volta che la stagione esportiva prenderà il via anche su questo titolo. Anche se non vi sono ancora tornei ufficiali da parte di Riot, sono tante le realtà che si stanno muovendo per creare tornei e competizioni per far fiorire l’eSport del titolo.

Nella giornata di oggi Dive esports e Logitech G hanno infatti annunciato il Valorant Revolt un nuovo torneo che metterà di fronte alcuni degli influencer che più si stanno dedicando al nuovo sparatutto di Riot Games. La competizione prenderà il via il 16 maggio con 8 squadre, ognuna capitanata da un influencer. I quarti di finale si svolgeranno il 17 maggio, le semifinali il 23 maggio, mentre la Finalissima è in programma per il 24 maggio, e sarà una sfida all’ultimo colpo da giocarsi al meglio delle 5.

Tutti i match della competizioni saranno trasmessi sia sul canale principale di Dive Esports, oltre ovviamente sui vari canali degli influencer che prenderanno parte alla competizione. La squadra che riuscirà a sovrastare le altre si porterà a casa un Super Kit firmato Logitech G che comprende: un Mouse G502 Hero, una Tastiera G513 e le Cuffie G635. Raffaella Carissimi, Senior Marketing di Logitech G Italia ha cosi commentato questa partnership: “Siamo molto contenti di supportare questa interessante attività, Valorant sta scalando tutte le classifiche e si appresta a diventare uno dei titoli principali anche nell’ambito competitivo.

Per questo, partire così in anticipo con attività ben strutturate, insieme ad un’organizzazione seria e importante come Dive, ci rende davvero orgogliosi“. Speriamo che questo possa essere solo l’inizio di una grande stagione competitiva per il titolo di Riot Games e che una volta finita questa situazione di emergenza si possa cominciare a pensare ad eventi dal vivo.