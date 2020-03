Valorant: gli sviluppatori annunceranno la closed beta questa sera secondo un leak

Valorant, il nuovo progetto di Riot Games, è uno sparatutto tattico in prima persona a squadre e basato su eroi come successo con Overwatch per la Blizzard. Gli sviluppatori hanno commercializzato il titolo dichiarando che sarà completamente free-to-play ed esente da qualsiasi loot box. Due squadre composte da 5 giocatori si sfideranno utilizzando degli agenti ognuno con caratteristiche ed abilità uniche che sicuramente tenderanno a diversificare i combattimenti e renderli sempre più frenetici.

Secondo un leak su Twitter, proprio questa sera Riot Games annuncerà la tanto attesa closed beta ed inoltre mostrerà anche un nuovo eroe, Dillion che sembrerebbe arrivare proprio durante il lancio della beta. Se il leak dovrebbe essere esatto, il tanto atteso annuncio dovrebbe essere svelato proprio stasera alle ore 20:00 italiane. Tra i vari metodi di distribuzioni delle chiavi per avere accesso alla beta ci sono anche i Twitch Drop. Praticamente seguendo le dirette streaming ufficiali o degli altri streamer partner degli sviluppatori sulla famosa piattaforma Twitch, sarà possibile ad alcuni fortunati ricevere dei codici di accesso per giocare a Valorant.

To correct some things regarding my tweet about the Beta: The Beta will be announced at 2pm ET. (~7 hours from now) Users can gain access to the Beta through Twitch Drops. The Beta will also introduce a new agent called "Dillion". — Valorant News & Leaks (@Valorant_) March 30, 2020

Quest’ultima idea non stupisce in quanto Riot Games e Twitch hanno stretto diverse collaborazioni per l’ottenimento ad esempio di premi gratuiti per giocatori di League of Legends. Vi invitiamo a prendere con le pinze questa dichiarazioni in quanto non c’è ancora nulla di ufficiale a riguardo, dovremo quindi aspettare nuove informazioni in giornata o addirittura l’orario prestabilito.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di provare Valorant? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il nuovo titolo targato Riot Games in uscita questa estate.