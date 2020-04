Valorant, il nuovo shooter non ha impressionato Dr Disrespect

Durante il weekend, diversi content creators hanno avuto modo di mettere le proprie mani su Valorant, il nuovo shooter multiplayer dai creatori di League of Legends. Per molti, è stata la prima occasione di guardare il gameplay del nuovo titolo nel suo insieme: questo è il caso di Dr Disrespect, il celebre e controverso streamer di Twitch, che non ha preso parte all’evento messo a disposizione da Riot Games e si è limitato a guardare la stream del collega TimTheTatman, per poi dare le sue impressioni in merito, che a dirla tutta non sono affatto esuberanti.

In una piccola clip video, Dr Disrespect ha chiesto agli spettatori della live cosa ne pensassero riguardo a Valorant, e, dopo che la sua chat ha espresso i propri pareri in merito, lo streamer ha reclinato la sua sedia, facendo finta di addormentarsi. Lo streamer non ha espresso nulla di esplicito riguardo al gioco, ma certo è che al momento non gli interessa o lo trova noioso.

Quanto accaduto nell’ultima stream non è altro che un’eco di una stream vecchia, risalente a mesi fa. Dopo aver guardato i primi gameplay di Valorant, il doc ha esclamato: “Cosa diavolo sto vedendo? Non sono arrabbiato per quello che vedo, sono solo contrariato“, in merito all’abilità di un agente del gioco. A partire da quel momento, quindi, il tema di Valorant è diventato praticamente uno scherzo sul suo canale Twitch.

A detta dello streamer, le sue impressioni su Valorant sono soltanto ironiche: l’unica cosa a suo dire davvero noiosa era il gameplay offerto da TimTheTatman. Ad essere onesti, il comportamento di Dr Disrespect fa pienamente parte del suo personaggio; sicuramente, si sta divertendo a non offrire risposte concrete in merito a se il nuovo gioco lo soddisfa o meno. Come tanti altri streamer, poi, molto probabilmente gli darà una chance non appena gli si presenta l’occasione di provarlo. Se poi il titolo gli piace e lo soddisfa, continuerà a giocarci, al contrario, se non sarà capace, lo abbandonerà e continuerà a scherzarci su.