Valorant, per Shroud il titolo non è pronto per essere rilasciato

Il nuovo shooter di Riot Games è ormai vicino all’uscita. Dopo una lunga prova della Closed Beta che si chiuderà il 28 Giungo, finalmente tutti potranno mettere le mani su Valorant. Per alcuni però il titolo ancora non sarebbe pronto, tra di queste infatti troviamo il famoso streamer e proplayer Shroud il quale durante una streaming ha fatto capire che Valorant molto probabilmente sta uscendo un pò prima rispetto a quanto dovrebbe. Il giorno dopo l’annuncio di Riot, Shorud ha twittato la sua normale notifica di “andare in diretta”.

Tuttavia, ha scritto un tweet con “Valorant sta uscendo troppo presto“. Durante il suo consueto streaming ha ampliato la sua dichiarazione, dicendo: “Valorant non è pronto“. Ha poi approfondito i dettagli esprimendo la sua opinione su come stesse lavorando il team: “facendo pressione su questi piccoli cani” (l’attuale team di sviluppo) per rilasciare il gioco. La superstar di Mixer ha dichiarato di essere “abbastanza fiducioso“. Gli sviluppatori di Valorant sono consapevoli dello stato incompiuto del gioco.

heyo, valorant is launching too early but come on downhttps://t.co/eZV2GBBSsY — Michael Grzesiek (@shroud) May 22, 2020

Inoltre, ritiene che il gioco manchi di contenuti e che i giocatori noti riescano a malapena a ottenere 60 FPS stabili a volte. Alcuni feedback della community stanno dando ragione a Shroud, ci sono infatti tantissimi report di instabilità negli fps, problemi con server e cheaters, anzi ci sono un sacco di bug che vengono messi alla luce nel reddit dedicato al titolo.

Sicuramente Riot Games sa che il titolo non è perfetto al 100%, una cosa analoga avvenne anche con League of Legends, all’inizio il titolo aveva pochi contenuti, pochi personaggi giocabili, ma pian piano si è ingigantito fino a diventare il fenomeno mondiale che noi tutti conosciamo. Non possiamo sicuramente pensare che Riot non abbia in mente di risolvere tutte le problematiche prima dell’uscita, anzi quasi sicuramente il team di sviluppo è già a lavoro per farci godere la migliore esperienza possibile.