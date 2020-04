Valorant, Sinatraa si ritira dalla Overwatch League per competere sul titolo Riot

Il titolo di Riot Games ancora non esce ufficialmente e soltanto nella giornata di oggi con la patch 0.49 sono state introdotte le partite competitive insieme al sistema di ranking che porteranno molte novità alla closed beta di Valorant, il mercato dell’eSport però sembra essere già partito. Nelle scorse settimane vi avevamo già parlato di alcune organizzazioni che avevano colonizzato il mercato dai primi di febbraio. È di oggi però la notizia che i Sentinels sarebbero in trattativa per l’acquisto di uno dei giocatori più forti della Overwatch League Jay “Sinatraa” Won.

Il giocatore faceva parte del roster dei San Francisco Shock, ma sembra che lo stesso Won ultimamente si sia avvicinato sempre di più a Valorant, scegliendo definitivamente di passare a competere su questo nuovo titolo. A dare l’annuncio ufficiale è stata la sua ex organizzazione che tramite un tweet ha fatto sapere che i rapporti con il player si sono conclusi, ringraziandolo anche per quello che ha fatto.

He came, he saw and he conquered.

Thank you and best of luck in your future endeavors @Sinatraa🧡 pic.twitter.com/XCyWSzN4UV

— San Francisco Shock (@SFShock) April 28, 2020