Valorant, annunciato il primo team completamente al femminile

Ormai non si fa altro che parlare di come Valorant stia arrivando cosi di corsa verso il successo internazionale anche se ancora in fase di closed Beta. Inutile dire che trattandosi di un titolo di Riot Games ha già dalla sua parte un enorme macchina comunicativa che va ad aggiungersi all’enorme interesse che hanno le organizzazioni di essere pioniere del mondo esportivo di questo titolo. Nelle settimane precedenti vi abbiamo già raccontato di come tanti team si sono concentrati sulla creazione di squadre che competessero sul titolo di Riot o di molti giocatori che sono passati a Valorant e che provengono però da altri titoli come Overwatch e Counter Strike.

L’ultima notizia di questi movimenti proviene dai Godsent che con un tweet hanno ufficializzato la creazione di un team completamente al femminile. Gli svedesi hanno inoltre ingaggiato una squadra di più di 20 streamer e content creators che adesso lavorano sotto di essi. Questo team avrà il duro compito di competere in una scena esportiva ancora acerba e in formazione. Inoltre le statistiche dei team completamente al femminile non sono rosee, l’unica squadra che al momento ha fatto registrare risultati più che positivi è quella dei Dignitas, vincendo il “Girlgamer Esports Festival” e portandosi a casa oltre 14.000 dollari.

GODSENT x #VALORANT

We are very honoured to announce that GODSENT have signed a professional @PlayVALORANT Female Team.

This is only the beginning..

Welcome to the family;@Tinyladyy @Juju16k @nCL_TV @Kattilul @al1kea #GODMODE #VALORANT pic.twitter.com/qzmz4G8vTM

— GODSENT (@GODSENTgg) May 7, 2020