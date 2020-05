Valorant, i TSM annunciano il loro team ufficiale

Nelle ultime settimane stiamo sempre di più assistendo all’arrivo sul nuovo titolo di Riot Games delle organizzazioni esportive, che schierano in campo i loro giocatori per aggiudicarsi i primi posti in visibilità per quando comincerà la stagione competitiva di Valorant. I giocatori che si stanno avvicinando al titolo sono sempre di più, non solo di nuovi, ma anche di veterani del settore che in passato hanno giocato su Counter Strike decidendo di cambiare rotta per cercare delle nuove sfide. Abbiamo già assistito all’arrivo della squadra femminile dei Dignitas, ma oggi i TSM presentano il loro roster completo composto da veri e propri campioni.

I TSM hanno annunciato il loro team di Valorant su Twitter, vantandosi di come tutti i loro talenti fossero dei veri e propri fuoriclasse. Cinque giocatori CSGO estremamente dotati, Yassine “Subroza” Taoufik, Matthew “Wardell” Yu, James “hazed” Cobb, Tayler “Drone” Johnson e Stephen “reltuC” Cutler, si uniscono al roster. Sulla carta i TSM hanno ora uno dei migliori team Valorant annunciati fino ad oggi. Il roster ha decenni di esperienza competitiva in Counter-Strike. In particolare, Hazed e ReltuC hanno giocato a CS di alto livello da Counter-Strike: Source e Counter-Strike: 1.6. Per non parlare della storia competitiva di Wardell, Drone e Subroza che è davvero impressionante.

Subroza e Wardell hanno recentemente giocato in un team CSGO professionale chiamato Orgless. La chimica del loro team andrà a beneficio dell’organizzazione. Dall’annuncio del roster, c’è stato un grandissimo sostegno da parte delle community di Valorant e CSGO. Erik “fl0m” Flom, Adam “Polen” Polen e Todd “anger” Williams hanno condiviso il loro sostegno per il loro ex compagno di squadra.

Allo stesso modo, il famoso creatore di contenuti dei TSM Ali “myth” Kabbani ha condiviso la sua eccitazione per la rivelazione. Ha scherzosamente messo in discussione il motivo per cui la sua posizione di cheerleader ufficiale della squadra è stata lasciata fuori dall’annuncio. Il titolo ancora non ha una lega competitiva ufficiale, ma l’hype che si sta generando dietro il titolo è già ad altissimi livelli.