Valorant: video di gameplay e altre novità svelate dai leak

Come ben sappiamo, Riot Games è in piena produzione quest’anno. Oltre al CCG Legends of Runeterra, lo sviluppatore di LoL sta per dare il via alla closed beta di Valorant, uno sparatutto in prima persona free to play a base di eroi. I fan del genere sono quindi in attesa di scoprire qualcosa di nuovo e di poter mettere le mani sul gioco. Già ora, però, possiamo vedere in azione l’FPS, grazie agli immancabili leak.

Pare infatti che alcuni giocatori professionisti/streamer abbiano avuto l’occasione di provare Valorant in anteprima: uno di essi ha quindi catturato fotografie e video, condividendole poi in rete. Il profilo Twitter “Valorant News & Leaks” ha quindi pubblicato questi contenuti. Qui sotto, ad esempio, potete vedere un video di gameplay che mostra due minuti della modalità Allenamento. Si tratta di una piccola arena, un poligono di tiro nel quale mettere alla prova le proprie capacità di mira e le varie armi a disposizione.

Here are 2 minutes of the leaked Gameplay showing us the Practice mode! 🔥 #VALORANT pic.twitter.com/yPrFJgW9Wd

Abbiamo avuto modo di vedere modalità simili anche in altri giochi, un esempio può essere Apex Legends. Molti appassionati di FPS hero-based potrebbero ritenere poco utile questa funzione ma, nell’ottica di voler approcciare un pubblico estremamente ampio, è importante permettere anche ai meno esperti di avere modo di provare almeno i comandi e le mosse degli eroi.

A questo si aggiungono anche altri leak, sempre dedicati a Valorant. Possiamo infatti vedere una schermata di caricamento e, molto più interessante, una serie di menù: abbiamo quello principale, quello dedicato alle armi e uno dedicato alle varie modalità di prova. Troviamo:

Earlier today, a Gameplay video of VALORANT has been leaked. I'll now share the most interesting things of this video with you.

Firstly, this is the main menu of VALORANT: pic.twitter.com/7JGWuEma1Q

— Valorant News & Leaks (@Valorant_) April 1, 2020