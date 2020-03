Valorant: la regina del gas Viper si mostra in un filmato

Il nuovo progetto di Riot Games sta sicuramente mostrando l’interesse sperato dagli sviluppatori. Valorant è uno sparatutto tattico gratuito che punta su un gameplay a dir poco adrenalinico, preciso e che premia gli stili di gioco più creativi. Il titolo inoltre non presenterà alcun tipo di loot box e l’unico modo per ottenere costumi e skin per armi a pagamento sarà quello di acquistarle direttamente nel negozio in game, in sostanza più giocate meglio è.

Alcuni giorni fa Riot Games ha presentato Phoenix, uno degli otto personaggi confermati fino ad ora mostrando un breve estratto delle sue abilità ed il suo modo di combattere. Oggi gli sviluppatori hanno rilasciato un breve filmato sul proprio profilo ufficiale Twitter di Viper la quale potrà fare affidamento ad un gas particolarmente nocivo. Qui di seguito potete gustarvi il trailer di presentazione.

Viper è in grado di creare un muro di gas velenoso e pozze di acido. La seducente combattente ha inoltre dimostrato di avere una peculiare abilità che le permette di coprire una discreta area di gioco con il suo gas. Alcuni dettagli, a causa proprio del breve filmato, non sono ancora del tutto chiari. Ad esempio non siamo a conoscenza se questo gas provocherà danni aggiuntivi oppure se bloccherà solo la visuale degli avversari. Non ci resta altro che aspettare per ricevere ulteriori informazioni a riguardo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi ha convinti Viper? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordiamo infine che Valorant al momento non ha ancora una data di rilascio ufficiale ma gli sviluppatori hanno promesso che il gioco beneficerà di una fase di Beta per permettere ai giocatori di provare il titolo.