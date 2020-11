Valve: Gabe Newell manderà uno gnomo nello spazio

Nel 2020 Valve è tornata a pubblicare un nuovo gioco dopo diversi anni di assenza. Half-Life Alyx non segna solamente il ritorno della compagnia sul mercato, ma anche quello di una delle serie videoludiche più amate di sempre. Anche se si tratta di un prodotto esclusivo per la realtà virtuale, in molti sperano nel ritorno di Half-Life magari con quel terzo capitolo tanto atteso da ormai troppi anni.

Nel frattempo, Il fondatore di Valve Gabe Newell ha annunciato di avere intenzione di lanciare uno gnomo da giardino nello spazio. Questo atto verrà fatto in collaborazione con Rocket Lab, con Newell intende donare un dollaro all’Unità di Terapia Intensiva Pediatrica presso lo Starship Children’s Hospital della Nuova Zelanda per ogni spettatore che si sintonizza sulla diretta in livestream dedicata al lancio spaziale.

Come viene dichiarato all’interno del comunicato di Rocket Lab, verrà utilizzato il Kick Stage di Electron per portare in orbita uno gnomo da giardino in titanio da 150 mm. Lo gnomo stesso è stato prodotto dal Weta Workshop di Wellington, lo studio dietro molti degli effetti, armi e creature presenti nei film de Il Signore degli Anelli. Il razzo ha la capacità di riorientarsi e lasciare l’orbita per bruciare nell’atmosfera terrestre, lasciando lo gnomo di Half-Life 2 navigare nello spazio da solo.

Il volo sarà trasmesso in live streaming a questo indirizzo, anche se non è ancora stata annunciata la data precisa del lancio. Cosa ne pensate di questa nuova iniziativa a cui si è aggregato anche Gabe Newell di Valve? Seguirete la diretta dedicata al lancio nello spazio dello gnomo da giardino di Half-Life 2? Fateci sapere la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata qua sotto.