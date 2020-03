Valve spiega perchè non è mai esistito Half-Life 2 Episodio 3

Nella giornata di ieri abbiamo assistito al tanto atteso ritorno della saga di Half-Life con il nuovo capitolo per la realtà virtuale. Per accompagnare il lancio del gioco, Valve ha voluto rilasciare diverse interviste per parlare di molti retroscena sullo sviluppo del titolo e di quella che è stata la storia della software house statunitense con uno dei brand più amati dai videogiocatori.

All’interno della recente intervista con la redazione di IGN USA, il level designer di Valve Dario Casali ha voluto spiegare come mai il team non si è mai messo al lavoro su Half-Life 2 Episodio 3. Stando a Casali, all’inizio lo studio era molto felice della scelta di dividere il tutto in 3 episodi, ma la crescita dell’ambizione dell’interno progetto, nel tempo ha portato a un ciclo di sviluppo decisamente troppo allungato.

“Ci siamo ritrovati ad avanzare sempre più lentamente nello sviluppo dei titoli. Continuavamo a mettere sempre più roba perché volevamo renderli i migliori giochi possibile “, ha detto Casali a IGN USA. “Dopodiché abbiamo capito che questi episodi si stavano trasformando sempre più in dei veri e propri sequel”.

Tutto questo ha portato Valve a ripensare al modo in cui stava sviluppando. Nel tempo sono stati creati diversi prototipi ambientati nell’universo Half-Life che il pubblico non ha mai visto, fino ad arrivare all’uscita di Half-Life Alyx, titolo per realtà virtuale compatibile con i visori: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Dario Casali rigiuardo Half-Life 2 Episodio 3?