Valve: il prossimo casco VR non richiederà un PC

Il mondo della realtà virtuale prende sempre più piede, con diverse compagnie che hanno ormai immesso sul mercato diverse versioni dei propri caschi VR. Tra questi sembra che Valve stia per proporre una nuova versione del proprio Index molto particolare.

Stando a quanto scovato da un dataminer, Valve starebbe già lavorando ad una nuova versione del proprio casco VR Index con nome in codice Deckard. La particolarità di questa nuova versione sarebbe la sua essenza stand alone.

Questo significa che il nuovo Valve Index, il nome ufficiale non è ancora stato rivelato, non richiederà alcun PC per funzionare ma sarà autonomo, esattamente con il modello Quest di Oculus.

Al momento non si conosce altro di questo nuovo Index, e non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Valve per scoprire di più su questo fantomatico nuovo casco VR.